Hanba, blamáž, nočná mora. Maďari reagujú na výbuch u futbalového trpaslíka

Pre kniežatstvo v Pyrenejach to bolo len druhé víťazstvo v súťažnom stretnutí a dovedna piate vrátane prípravných zápasov. Na triumf čakali 66 duelov.

Maďari neskórovali vo štvrtom zápase za sebou, čo sa nestalo uplynulé štvrťstoročie, píše stránka Nemzeti Sport a dodáva, že štvrtá prehra na nulu je historický unikát tamojšieho výberu, ktorý odohral v piatok 917. reprezentačné stretnutie. Pred výbuchom v Andorre prehral s Ruskom a Portugalskom 0:3, Švédi mu dali o gól menej. Mužstvo Bernda Storcka naposledy skórovali 13. novembra minulého roka.

„Čo sa dá robiť? Jedine sa ospravedlniť za mužstvo a jeho výkon. Každý za to nesie zodpovednosť, beriem ju v prvom rade na seba. Je to veľmi frustrujúce. Vedeli sme, že nás čaká náročné stretnutie. Veľmi skoro nás zatlačili a z mála šancí sme nedokázali nič vyťažiť. Je to blamáž, ktorá sa nedá odpustiť,“ uviedol pre M4 Sport nemecký tréner, ktorý sedel na maďarskej lavičke v 21. stretnutí.

„Čo bude ďalej? Teraz nie je vhodný čas to riešiť, musíme si zanalyzovať celé stretnutie, nájsť príčiny zlyhania. V budúcnosti sa s takýmto výkonom nikam nedostaneme. O mojom pôsobení rozhodnú iní, ja sa pokúsim dostať z mužstva maximum. Opakujem, výsledok z Andorry je neospravedlni­teľný,“ dodal Stock, ktorý mužstvo priviedol na minuloročných ME do osemfinále. V skupine zdolali Rakúšanov 2:0 a remizovali s neskorším šampiónom z Portugalska 3:3. Teraz je eufória preč.

„Ospravedlňujem sa fanúšikom, ktorí sledovali tento zápas priamo v dejisku alebo v televízii, ale aj tým, ktorí milujú maďarský futbal. Urobil som všetko pre to, aby sme aspoň neprehrali, mali sme tri-štyri šance, ale nevyšlo to. Nedá sa slovami vyjadriť, čo prežívam, beriem na seba zodpovednosť,“ uviedol kapitán Balázs Dzsudszák.

Hnev maďarských fanúšikov v Andorre

Maďari na treťom mieste B-skupiny strácajú na druhé Portugalsko osem bodov, Andorra so štyrmi bodmi preskočila Lotyšov a je piata.

Kvalifikácia MS 2018 – B-skupina:

ANDORRA LA VELLA

Andorra – Maďarsko 1:0 (1:0)

Gól: 26. Rebes

RIGA

Lotyšsko – Portugalsko 0:3 (0:1)

Góly: 41. a 63. C. Ronaldo, 67. André Silva

TÓRSHAVN

Faerské ostrovy – Švajčiarsko 0:2 (0:1)

Góly: 36. G. Xhaka, 59. Shaqiri