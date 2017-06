Conte poslal Costovi krutú SMS. V Chelsea už s kanonierom nepočíta

Costa bol v uplynulej sezóne s 20 ligovými gólmi najlepším strelcom londýnskeho tímu a výrazne pomohol k majstrovskému titulu. S talianskym koučom však nemal ideálny vzťah a špekulovalo sa o odchode dvadsaťosemročného kanoniera do Číny alebo späť do Atlética Madrid.

„Conte mi na mobil poslal správu, v ktorej mi vysvetlil, že nie som v jeho plánoch na novú sezónu,“ povedal Costa novinárom po stredajšej príprave s Kolumbiou (2:2). „Môj vzťah s trénerom bol zlý. Mrzí ma to, ale je jasné, že so mnou už nepočíta a v Chelsea ma nechce. Hľadám si nový tím,“ dodal rodák z brazílskeho Lagarta.

Jeho možný návrat do Atlética komplikuje fakt, že španielsky klub má až do januára od FIFA pozastavené prestupy. „Bolo by pekné sa vrátiť, milujem Atlético i život v Madride. Ale byť päť mesiacov bez futbalu by bolo ťažkých. V budúcom roku sú majstrovstvá sveta a ja jednoducho potrebujem hrať,“ konštatoval Costa, ktorý v Chelsea strávil tri sezóny.