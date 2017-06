Totti stále túži hrať. Amerika? Radšej ho privítam v Pescare, vraví Zeman

Francesco Totti, štyridsaťročná futbalová ikona AS Rím, by po nedávnej rozlúčke s materským klubom mohol pokračovať v hráčskej kariére v Pescare.

Napriek tomu, že by ho rímsky klub s červeno-žltými farbami najradšej videl vo svojich štruktúrach, Totti ešte neplánuje skončiť s futbalom. V súvislosti s jeho ďalším pôsobením sa spomínajú Spojené štáty americké, ale aj taliansky klub, ktorý v uplynulej sezóne vypadol z elity do Serie B.

K prestupu do Pescary by mohli pomôcť aj Tottiho kontakty s jej českým trénerom Zdeněkom Zemanom, ktorý ho viedol v rokoch 1997 – 1999 a 2012 – 2013.

„Tottiho by radi dostali do Ameriky. Ešte by však nemal byť v úlohe ambasádora, potrebuje hrať, a to vo veľkom klube. Minulý týždeň sme sa rozprávali a potvrdil, že stále chce hrať, no všetko závisí od ponúknutých podmienok. Verím, že má stále hlad po výzvach a rád mu pomôžem. S radosťou ho uvidím u nás na skúške,“ uviedol Zeman pre Radio Due.

Totti odohral v AS Rím 25 sezón, v 786 zápasoch nastrieľal 307 gólov.