V Poľsku bojovali o titul do poslednej chvíle štyria. Slováci napokon smútili

Pred nedeľňajšími zápasmi posledného 37. kola si na majstrovskú korunu „brúsili zuby“ až štyri mužstvá – Legia Varšava (43 bodov), Jagiellonia Bialystok, Lech Poznaň a Lechia Gdansk (všetky tímy po 41). Trofej napokon obhájil tím z hlavného mesta, Legia ovládla Ekstraklasu 12. krát v histórii.

V dueloch Jagiellonia Bialystok – Lech Poznaň (2:2) a Legia Varšava – Lechia Gdansk (0:0) nebola núdza o mnohé zápletky a vzrušujúce emócie. Tím z Poznane v Bialystoku v úvodnej štyridsaťpäťmi­nútovke ukázal, že to s majstrovskými ambíciami myslí veľmi vážne. Viedol 2:0, no na titul v danom momente potreboval víťazstvo Lechie. Tá mohla na celkový triumf pomýšľať iba v prípade výhry a remízového rezultátu v súbežne hranom dueli v Bialystoku, čo sa pred druhým dejstvom zdalo nemožné.

Jagiellonia sa však nečakane vrátila do hry. V 87. min vyrovnal na 2:2 litovský reprezentant Arvydas Novikovas a keďže duel vo Varšave sa medzičasom skončil bezgólovou remízou, na tribúnach bialystockého štadióna vypuklo šialenstvo. V tej chvíli potrebovali streliť tretí gól a domáci by sa stali šampiónmi. V Bialystoku sa nadstavovalo neuveriteľných 11 minút, keďže domáci fanúšikovia po strelení gólu od radosti konfetami zahádzali slovenského brankára v bránke Lechu Matúša Putnockého a niekoľko minút sa nehralo.

Atmosféra pred zápasom Jagiellonia Bialystok - Lech Poznaň

„Legionisti“ tŕpli. Po záverečnom hvizde rozhodcu si priamo na trávniku či v útrobách štadióna posadali vedľa seba a s mobilnými telefónmi v rukách držali palce najväčšiemu konkurentovi – Lechu Poznaň. Jagiellonia však tretí gól nepridala, a tak vo Varšave mohli prepuknúť majstrovské oslavy.

„Zápas s Lechiou boli šachy, s napätím sme tiež počúvali správy z Bialystoku. Sezóna sa napokon skončila tak, ako sme chceli. Som veľmi hrdý na celý tím a všetkých hráčov,“ vyhlásil po zisku poľského titulu tréner Legie Jacek Magiera. Štyridsaťročný rodák z Čenstochovej prevzal mužstvo vlani v septembri po sérii neuspokojivých výsledkov. „Keď som prišiel, boli sme v ťažkej situácii, ale dokázali sme dohnať stratu a napokon predbehli všetkých súperov,“ doplnil niekdajší kouč Zaglebia Sosnowiec.

„V tejto chvíli je ťažké čokoľvek povedať. Boli sme jeden gól od majstrovského titulu a asi dve minúty od umiestnenia na pódiu, a napokon sme skončili na 4. mieste. Sme veľmi smutní,“ povedal pre klubový web Lechie mladý slovenský krídelník Lukáš Haraslín.

„Chýbalo nám naozaj málo. Keby ste strelili gól, mohli sme sa stať šampiónmi. S prihliadnutím na duel v Bialystoku sme boli blízko, aby sme si zabezpečili miesto na stupni víťazov. Keď sme sa dozvedeli, že Jagiellonia vyrovnala na 2:2, veľmi sme túžili dosiahnuť víťazný zásah, ale nepodarilo sa. Je to pre nás najhorší možný výsledok. V majstrovskej skupine sme ani raz neprehrali, dokonca sme neinkasovali ani gól. Druhú sezónu po sebe sme skončili na priečke, ktorá nezaručuje miesto v pohárovej Európe. Je to veľmi bolestivé, ale musíme sa s tým zmieriť a pokúsiť sa vyčistiť si hlavu. Zanedlho sa začnú ME do 21 rokov, takže sa musím zamerať na ne,“ doplnil 21-ročný Bratislavčan.

V tíme z Poznane zavládlo po remíze 2:2 veľké sklamanie, ale hráči Lechu boli radi aspoň za konečné 3. miesto znamenajúce účasť v predkole Európskej ligy. „Myslím si, že v prvom polčase sme zahrali veľmi dobre. Viedli sme 2:0 a škoda, že sme tento výsledok neudržali. Vážime si konečné 3. miesto, ktoré sme obsadili, no mrzí ma, že sme tento zápas nevyhrali. S týmto výsledkom som veľmi nespokojný,“ cituje oficiálna stránka „Kolejorza“ slová brankára Matúša Putnockého.

„Dnes plačeme, ale zajtra si to budeme užívať. Vrátili sme sa z dlhej cesty. Prehrávali sme 0:2 a keďže Lech nedostáva veľa gólov, všetko sa zdalo stratené. Hráči však ukázali svoju triedu. Liga bola zaujímavá a vzrušujúca až do samého konca, dokonca v 100. minúte sme mohli rozhodnúť o našom titule. Škoda, že sa to nepodarilo. Môjmu mužstvu však blahoželám k obsadeniu vicemajstrovskej pozície,“ skonštatoval kormidelník Jagiellonie Michal Probierz.