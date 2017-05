Nesmrteľný gladiátor si docmúľal palec. Totti trápil aj Košice

Navždy Riman

Keď sa na lavičku rímskeho AS posadil pred ôsmimi rokmi Claudio Ranieri, zdalo sa, že pre Francesca Tottiho sa začína krušné obdobie. Uznávaný tréner neváhal a svojho najhviezdnejšieho zverenca bez pardónu kritizoval.

„Má dni, keď sa mu vyslovene nechce trénovať. Viete, viedol som Franka Lamprada či Alessandra Del Piera. Obaja mali k futbalovým povinnostiam lepší prístup ako Totti,“ otvoril si Ranieri ústa pred novinármi.

To nemal robiť. Z Ríma sa onedlho porúčal. Zainteresované hlasy tvrdia, že o miesto prišiel z jediného dôvodu: siahol na nedotknuteľnosť klubovej ikony. Znevážil ju, zneuctil. Dovolil si čosi, čo je v AS prísne zakázané. Tabu.

Totti má v Ríme (v časti, ktorá drukuje AS) neohrozené postavenie. Nad ním je údajne len pápež. V červeno-žltom drese – žiadny iný si nikdy neobliekol – strávil 25 sezón. Odohral v ňom 786 zápasov, nastrieľal 307 gólov. Počas väčšiny z nich mal na ľavej ruke, pri veľkom rímskom srdci, kapitánsku pásku.

„V Ríme som sa narodil. V Ríme i zomriem. Navždy zostanem Rimanom,“ opakoval futbalový gladiátor s obľubou.

Totti, Totti, Totti…

Cez víkend vybehol v drese AS na súťažné ihrisko naposledy. Vo veku 40 rokov. Keď sa lúčil so zaplneným Olympijským štadiónom, ľudia plakali. Malí i veľkí. Keď televízne kamery snímali fanúšikov, našli predovšetkým zaslzené oči, tváre plné smútku, dojatia. Emócie lomcovali každým. I Tottim.

V momente, keď z papiera dočítal ďakovnú reč (zakončil ju slovami Ti amo – milujem vás), pristúpil k svojmu jedinému synovi Cristianovi. Pohladil ho, objal. Sňal si kapitánsku pásku a symbolicky mu ju odovzdal. Štadión burácal. Číslo 10 si užívalo záverečný potlesk.



Fanúšikovia AS Rím a ich pocta Francescovi Tottimu.

Napokon, na ten si Totti zvykol. Počúval ho po geniálnych, výnimočných, okúzľujúcich okamihoch, ktorými neprestajne kŕmil nenásytných rímskych fanúšikov. „Totti, Totti, Totti, Totti a Totti. To je pätica najlepších talianskych futbalistov. Neuveríte, ale každý z nich je famózny,“ hovoril pred rokmi s dávkou humoru o svojom niekdajšom zverencovi český tréner Zdeněk Zeman.

Aj on stál na začiatku kariéry jedného z najkreatívnejších futbalistov, akí kedy behali po trávnikoch.

Totti mal k futbalu odmalička blízko. Jeho mama tvrdí, že oň začal prejavovať záujem, keď mal desať mesiacov. Rodičia mu do postele ukladali plyšového medvedíka. Malý Francesco však zaspával v náručí s čímsi iným – s futbalovou loptou.

Talianski Beckhamovci

S ňou dokázal (a ešte stále dokáže) ohromné kúsky. Už keď mal šestnásť, vedel na tréningu vycvičiť aj najostrieľanejších harcovníkov.

„Nepoznám futbalistu, ktorý by mal takú kvalitnú streľbu ako on. Okrem Gigiho Rivu. Ale pozor, Riva sa vedel spoľahnúť len na svoju ľavačku. Totti má rovnako kvalitné obe nohy. Keď vystrelí na bránku desaťkrát, osem pokusov pôjde do priestoru troch žrdí. Päť z nich bude gólových. To dokážu len ozajstní šampióni,“ tvrdil o svojom veľkom obľúbencovi legendárny Fabio Capello.

O kvalitách skvelého útočníka, neskôr stredopoliara, vedeli rýchlo všetky svetové veľkokluby. Lákali ho na milióny eur. Sľubovali mu slávu, úspechy, veľké trofeje. Totti však každého záujemcu odmietol. Keď prišla do talianskej metropoly ponuka z Realu Madrid, na chvíľu zaváhal. Napokon, najslávnejší klub planéty sa predsa neodmieta.

„Vtedy mi ukázala správnu cestu rodina. Pripomenula mi, čo je dôležité,“ uviedol hrdý Riman, ktorého manželkou je okúzľujúca Ilari Blasiová. Pár dlhodobo zapĺňa stránky popredných magazínov. Aj preto mu prezývajú Talianski Beckhamovci.

Futbalový umelec

V klube, kde si vyskúšal i úlohu podávača lôpt, Totti zostal. Napriek tomu, že si tým podpísal jednoznačný ortieľ: nikdy si nesiahne na vytúženú trofej pre víťaza Ligy majstrov. Na klubovej úrovni sa preto dočkal len troch pohárov – za taliansky titul, úspech v Superpohári a Pohári UEFA.

„Je to škoda. Takýto hráč by si zasúžil rozhodne viac. Totti je futbalový umelec,“ chválil ho Francúz Michel Platini. „Je nesmrteľný. Je symbolom nášho športu. Jedna z mála vecí, ktoré vo svojej kariére ľutujem, je, že som ho nikdy netrénoval,“ pridal sa jeho krajan Carlo Ancelotti.

Veľké dieťa či Zlatý chlapec, ako prezývajú Tottiho, prišiel do styku aj so slovenským futbalom. V roku 2010 mu v play off Európskej ligy čelil Slovan Bratislava. Po senzačnom vyradení taliansky génius smútil. O rok skôr však trápil MFK Košice. Taktiež v play off Európskej ligy strelil východniarom päť gólov. Dva na pôde súpera (3:3), hetrik zaznamenal v Ríme (7:1). Po každom z nich si cmúľal palec – na znak oslavy.

Fanúšikovia AS Rím ju zbožňovali. Aj preto s obľubou pred každým zápasom vešali transparent s jednoznačným nápisom: Žiadny Totti, žiadna párty.

Hudba na nej práve doznela, hostiteľ zbalil jedlo i pitie. Veľká futbalová oslava však rozhodne stála za to.