Guardiola začína nakupovať. Vlani minul 200 miliónov dolárov

Prezident klubu Chaldún Al-Mubarak by si tiež želal zotrvanie Yayu Tourého. „The Citizens“ obsadili v tabuľke Premier League tretie miesto a nepostúpili do finále v žiadnej z domácich pohárových súťaží.

„Z tejto perspektívy bol uplynulý ročník sklamaním. Na druhej strane sme začali hrať vzrušujúci a príťažlivý futbal. Myslím si, že fanúšikovia si ho obľúbia. Výsledky prídu, o tom nepochybujem,“ povedal Al-Mubarak v hodnotení uplynulej sezóny.

Guardiola pred ňou minul na nákup posíl takmer 200 miliónov amerických dolárov a vedenie klubu je pripravené splniť jeho požiadavky aj v lete. Španiel si už otvoril účet nákupom stredopoliara Bernarda Silvu z AS Monako za údajných 43 miliónov USD.

Ďalšie akvizície sa dajú čakať na poste stopéra a brankára. Skloňuje sa meno gólmana Benficy Lisabon Edersona Moraesa, v hre sú údajne aj obrancovia Kyle Walker z Tottenhamu a Benjamin Mendy z Monaka.

„Chceme do tímu dostať talentovaných hráčov z celého sveta, držíme sa našej stratégie. Tento cyklus sa začal vlani v lete a teraz v ňom budeme pokračovať. Vieme, čo Pep potrebuje. On vie, čo chce, a my mu pomôžeme to získať,“ vyslovil Al-Mubarak slová, ktoré sú hudbou pre uši každého trénera.

Sergio Agüero sa počas sezóny dostal na svojom poste stredného útočníka pod tlak 20-ročného Brazílčana Gabriela Jesusa a začalo sa hovoriť o jeho odchode.

„Sergio Agüero je jedným z najlepších hráčov na svete a pôsobí v tíme, ktorý sa môže uchádzať o ktorúkoľvek trofej. Musí v ňom zostať, o tom niet pochýb,“ nedebatuje klubový prezident.

Po odchode štvorice Gael Clichy, Bacary Sagna, Willy Caballero a Jesús Navas sa rozhoduje aj o budúcnosti Yayu Tourého. „Želáme si, aby pokračoval s nami na našej ceste,“ uviedol Al-Mubarak na margo 34-ročného stredopoliara, ktorý na Etihad Stadium pôsobí už pod roku 2010.