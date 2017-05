Dlhé čakanie sa skončilo. Huddersfield sa vracia do Premier League

Futbalisti Huddersfieldu sa tešia z postupu do Premier League.

Futbalisti Huddersfieldu sa tešia z postupu do Premier League. Autor: Reuters , John Sibley Livepic

Po dlhých 45 rokoch sa futbalisti Huddersfieldu vracajú do najvyššej anglickej ligy. Postup do Premier League si zaistili triumfom vo finále play off proti Readingu, ktorý vo Wembley zdolali po bezgólovom zápase na pokutové kopy.