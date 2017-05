Hamšík veril do poslednej chvíle, poslal zdravicu Tottimu

Hostia vyhrali 4:2, čo však napokon stačilo len na konečnú tretiu priečku v tabuľke s odstupom jedného bodu za druhým AS Rím. „Aj dnes sme ukázali skvelý výkon. Dali sme štyri góly, naše víťazstvo bolo zaslúžené,“ uviedol na svojom webe Hamšík, ktorý predviedol aj jednu gólovú prihrávku. Okrem toho zaujal tiež strelou z vlastnej polovice. Chýbalo niekoľko centimetrov, aby lopta skončila v sieti.

Dvadsaťdeväťročný kapitán SSC v júni oslávi desaťročnicu pod Vezuvom, vlani predĺžil zmluvu do roku 2020. V práve skončenom ročníku zaznamenal 15 presných zásahov. Celkovo ich má na svojom konte v drese „partenopei“ 113, teda len o dva menej než legendárny Argentínčan Diego Maradona.

Neapol obsadil v sezóne 2016/2017 konečnú tretiu pozíciu a predstaví sa v play-off skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018. Rozhodol o tom triumf AS Rím nad FC Janov 3:2. „Stále sme verili, že skončíme na druhej priečke. Rimania však napokon dali tretí gól a vyhrali. Aj taký je futbal… My však môžeme byť na seba hrdí. Máme za sebou skvelú sezónu, prekonali sme viacero rekordov,“ poznamenal slovenský futbalista k zápasu, v ktorom sa lúčila s kariérou legenda domáceho klubu Francesco Totti. „Dnes sa rozlúčila s Rímom veľká postava talianskeho a svetového futbalu Francesco Totti, ktorý v drese AS absolvoval neuveriteľných 25 sezón. Francesco, veľký potlesk pre teba! Grande Totti!“ odkázal Hamšík. Stredopoliar sa v pondelok presúva domov na Slovensko a v stredu sa bude v Šamoríne hlásiť na zraze slovenského národného tímu.