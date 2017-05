Kabína bola zdravá, pochvaľuje si tréner majstrovskej Slavie

„Kabína bola zdravá, celá sezóna úžasná,“ pochvaľoval si tréner Jaroslav Šilhavý, ktorý v úvode ročníka nahradil vo funkcii Dušana Uhrina mladšieho. Po sobotňajšom víťazstve 4:0 nad Brnom zostal náskok „zošívaných“ v tabuľke pred druhou Plzňou (v poslednom kole zdolala Jihlavu 2:0, pozn.) dvojbodový a Šilhavému sa veľmi uľavilo.

„Bol som veľmi nervózny, ale pred mužstvom som sa to snažil skrývať. V noci som toho veľa nenaspal. Očakávania od posledného zápasu boli obrovské, ľudia tu na štadióne a vlastne ‚slávisti‘ po celej republike čakali, že spravíme ten posledný krok. Cítil som obrovskú zodpovednosť,“ netajil 55-ročný kouč podľa webu slavia.cz. Ziskom titulu sa pre mužstvo nič nekončí, naopak – všetko sa len začína. „Podľa rozhovorov s vedením chcú vybudovať klub, ktorý bude dominovať v českej lige, bojovať o titul, ale bude aj konkurencieschopný v Európe,“ prezradil Šilhavý.

Milan Škoda bol s 15 gólmi nielen najlepším strelcom Slavie v ligovom ročníku 2016/2017, ale spoločne s Davidom Lafatom zo Sparty bol tiež topkanonierom celej súťaže. „Pred troma rokmi sme do posledného kola boli namočení v hre o zostup. Vravel som si, že by bolo krásne uzavrieť toto obdobie titulom. Je to teraz niečo neuveriteľné, neopísateľné. Veľmi si to vážime,“ skonštatoval 31-ročný zakončovateľ, ktorý k pätnástim zásahom pridal tiež osem finálnych asistencií.

Slavia bude hrať v 3. predkole Ligy majstrov. „V našej šatni to zažil málokto. Neuveriteľne sa na to tešíme, napríklad keď si vypočujeme znelku, ktorú sme dosiaľ počuli len v televízii,“ doplnil Škoda, ktorého dlhodobo zranený slovenský spoluhráč Dušan Švento v majstrovskej sezóne naskočil do 12 zápasov na celkovo 725 minút. Okrem Slavie sa v 3. predkole LM predstaví aj druhá Plzeň, v Európskej lige budú bojovať Sparta Praha, Zlín a Mladá Boleslav. Najvyššiu súťaž opustili Hradec Králové a Příbram.