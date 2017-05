Za Real hrám kvôli Nadalovi, vraví talent Madridčanov

Dvadsaťjedenročný stredopoliar prezradil, že za jeho transfer v roku 2015 orodoval rodák z Malorky a fanúšik „bieleho baletu“ – tenista Rafael Nadal. Ten kontaktoval priamo prezidenta Realu Florentina Péreza. „Je to pravda. V zime 2014 mi agent povedal, že má o mňa záujem Real Madrid. Bolo to hektické obdobie, pretože interes prejavili aj iné tímy. Zavolal mi však prezident Pérez, a oznámil mi, že sa stanem ich hráčom. Udalosti nabrali rýchly spád, cestoval som do Madridu a podpísal kontrakt, všetko v jeden deň,“ povedal pre klubovú televíziu Realu Marco Asensio.

Defenzívny stredopoliar strávil sezónu 2015/2016 na hosťovaní v Espanyole Barcelona, no v nedávno skončenom ročníku La Ligy sa stal kľúčovým článkom v majstrovskej zostave Zinedina Zidana. Nastúpil na celkovo 37 zápasov a strelil 9 gólov. Informácie zverejnil web soccerway.com.