Návrat Slavie na trón či zlatý hetrik Plzne? Hrošovský: Nemáme to v rukách

„Zošívaní“ v Prahe – no nie v domácom Edene, ale na Strahove – nastúpia proti Brnu, „viktoriánov“ čaká domáci súboj proti Jihlave. Plzeň musí bezpodmienečne zvíťaziť a čakať na zaváhanie Slavie: ak by tá len remizovala, Plzeň bude šampiónom vďaka lepšej bilancii zo vzájomných stretnutí (3:1 doma a 0:1 vonku).

Plzeň má na konte štyri domáce tituly, uspela v ostatných dvoch ročníkoch a má šancu na majstrovský hetrik. Slavia je 17-násobný český šampión, naposledy sa však radovala pred ôsmimi rokmi (2009).

Chýbali iba sekundy a Slavia sa mohla tešiť už počas minulej soboty: Plzeň po 90 minútach hrala v Brne nerozhodne 0:0, až v nadstavenom čase ju gólom zachránil Michael Krmenčík. Viktoria tak zostala v hre až do posledného kola.

V jej kádri je päť Slovákov – Matúš Kozáčik, Marek Bakoš, Patrik Hrošovský, Jakub Hromada a Martin Chrien; počas jesene v klube pôsobil aj Michal Ďuriš (prestúpil do ruského Orenburgu) a do začiatku apríla bol trénerom Roman Pivarník.

„Minulé dva roky sme to mali vo svojich rukách, teraz nemáme, no aj tak chceme posledný zápas vyhrať,“ povedal pre klubový web stredopoliar Plzne Patrik Hrošovský.

„Slavia nehrá na domácom štadióne, to by pre ňu mohla byť nevýhoda. Verím, že Brno tam niečo uhrá,“ skonštatoval Hrošovský, ktorého doplnil obranca Tomáš Hájek: „Stále je to otvorené. Slavia sa síce nesie na vlne eufórie, ale ja verím, že Brno jej dokáže zavariť. Za ten polrok v Plzni som sa však naučil, že v živote sú dôležitejšie veci. Skúsili by sme to opäť o rok. No zopakujem – ešte sa nevzdávame!“

V drese Slavie sa z titulu môže tešiť aj Slovák Dušan Švento, ktorý sa zotavuje po operácii kolena. Súčasťou kádra tohto pražského klubu bol počas jesennej časti aj krídelník Jaroslav Mihalík, momentálne na hosťovaní v poľskej Cracovii Krakov. Kormidelník Slavie Jaroslav Šilhavý neočakáva nič jednoduché.

„Brno predviedlo v minulom kole proti Plzni veľmi dobrý zápas. Siahali na remízu, ktorá by nám pomohla. Brno si asi samo myslelo, že bude hrať vo vyšších poschodiach tabuľky, stále má však vo svojich radoch skúsených hráčov ako sú Zavadil alebo Polák, ktorí sú skutočne výborní. Majú silné mužstvo, ale my máme v rukách titul a myslím si, že tá túžba a motivácia musia byť oveľa vyššie než na strane Brna. Chceme vyhrať pred domácim publikom a získať titul. Verím, že to zvládneme,“ skonštatoval pre web Slavie Šilhavý, ktorý bude mať s výnimkou Šventa k dispozícii kompletný káder.

„Tlak je veľký, ale tak to vo veľkom futbale chodí. Hráči to musia odpracovať, užiť si to môžu potom. Niekto si s tlakom poradí lepšie, niekto horšie. Tímovou prácou to však zvládneme,“ uviedol kormidelník „zošívaných“ a na margo Strahova doplnil:

„Verím, že to nebude až taký problém. Doma je doma, ale Strahov je nám blízky. Slavia tu hrala, nie je to neznáme prostredie, trávnik je vo veľmi dobrom stave. Verím, že aj fanúšikovia sa vojdú na tribúny a utvoria nám prostredie, ako keby sme boli v Edene.“

Neúspešného v boji o titul uteší fakt, že sa v budúcej sezóne tiež predstaví v Lige majstrov.