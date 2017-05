Telefón pri uchu. Mladík Josh Harrop očaril aj Mourinha

Bežal k jasajúcim tribúnam. Na tvári mu žiaril úsmev hollywoodskych hviezd. Priložil si ruku k tvári - palec k uchu, malíček k ústam. Naznačoval, že telefonuje. Akoby do slúchadla oznamoval - splnil sa mi sen!

Josh Harrop. Autor: SITA/AP, Jason Cairnduff

Josh Harrop. Že vám to meno nič nehovorí? Isteže. Mladučký futbalista ešte len štartuje veľkú kariéru. Cez víkend sa dočkal debutu v prvom tíme Manchestru United. A oslávil ho najlepšie, ako mohol – gólom, po ktorom komusi imaginárne telefonoval. Prispel ním k ligovému víťazstvu svojho tímu nad Crystal Palace (2:0).

„Gólová oslava bola súčasťou žartu, na ktorom som sa dohodol s Kieranom O'Harom, jedným zo svojich spoluhráčov z tímu do 23 rokov. Urobil som to aj v predošlom zápase, tak som to chcel zopakovať,“ vysvetľoval 21-ročný talent novinárom.

Napokon, telefonická vsuvka mu zrejme nosí šťastie. Slúchadlo si prikladal k uchu aj týždeň pred prvým zápasom v Premier League. A nie raz. V zápase tímov do 23 rokov, v ktorom Manchester čelil Tottenhamu, strelil hetrik. Nie div, že si Harropa všimol José Mourinho a dal mu šancu.

Aj portugalského trénera očaril anglický mládežnícky reprezentant skvelou technikou, prehľadom, nebojácnosťou. Napriek tomu, že v hľadisku sledovalo každý jeho dotyk s loptou 75-tisíc divákov, nepôsobil Harrop nervózne.

„Keď som prechádzal tunelom, vravel som si, že sa v úvode pokúsim o čo najčastejší kontakt s loptou. Pomohlo mi to uvoľniť sa. V momente, keď som skóroval, moje nohy sa zbavili bremena,“ tvrdil rozradostený Harrop.

Pri otváracom góle sa zachoval ako ostrieľaný harcovník. V šestnástke vycvičil dvojicu brániacich hráčov a pohotovo obstrelil brankára. V tom momente sa stal jubilejným stým futbalistom v dejinách Manchestru United, ktorý sa strelecky presadil v Premier League. Prvým je Mark Hughes, ktorý túto štatistiku otvoril pred 25 rokmi.

Klubovým rekordérom v počte presných zásahov je Wayne Rooney, ktorý skóroval 183-krát. Možno aj takúto legendu z Old Traffordu jedného dňa talentovaný Harrop dostihne.