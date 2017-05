Hamšík: Potlesk tribún bol odmenou za skvelú sezónu

Futbalisti SSC Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom odohrali v sobotu posledný domáci zápas v tejto sezóne, so svojimi fanúšikmi sa rozlúčili presvedčivým triumfom 4:1 nad hráčmi ACF Fiorentina v rámci predposledného 37. kola talianskej Serie A.

Slovenský reprezentant Hamšík bol na trávniku pri všetkom podstatnom: zo scény odišiel v 65. minúte krátko po góle svojho spoluhráča Driesa Mertensa, ktorý uzavrel skóre. Dvadsaťdeväťročný špílmacher mal na výhre „partenopei“ veľký podiel – dva jeho pokusy vyrazil hosťujúci brankár pred hráčov súpera, ktorí následne mali ľahkú cestu ku gólom. „Nielen dnes, no aj počas celej sezóny sme účinkovali vynikajúco. Bolo krásne vidieť tešiacich sa a oslavujúcich ľudí na tribúnach. Ovácie a potlesk fanúšikov boli pre nás odmenou za skvelú sezónu,“ uviedol Hamšík pre svoj web.

Sobotňajšie víťazstvo udržalo Neapol v hre o taliansky titul, teda „Scudetto“, je to však v rovine teórie. Zverenci Maurizia Sarriho sú s 83 bodmi na 3. priečke tabuľky, AS Rím má o jeden bod viac a je druhý. Líder a obhajca prvenstva Juventus Turín má 85 bodov a k dobru nedeľňajší domáci súboj proti nevýraznému Crotone (15.00 h), ktoré bojuje o záchranu. Ak Juventus zvíťazí, v Turíne vypuknú majstrovské oslavy.

Pre AS a SSC je nemenej zaujímavý aj boj o druhú priečku, ktorá zaručí účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018, tretí tím konečného poradia o ňu zabojuje v nevyspytateľnom augustovom play-off. Záverečné 38. kolo je na programe v nedeľu 28. mája, všetky duely sa začnú o 20.45 h. Neapol sa posunie pred AS Rím len v prípade svojho víťazstva na pôde Sampdorie Janov v kombinácii so zaváhaním rivala doma proti FC Janov; Rimania nesmú zvíťaziť. „Sezóna je fantastická. Sme na tretej priečke, no zaslúžili by sme si skončiť na druhom mieste. Máme ešte jedno kolo, tak uvidíme,“ vyhlásil Hamšík a na margo nasledujúceho ročníka doplnil: „Sme silní, máme skvelé mužstvo. Pousilujeme sa vyhrať nejakú súťaž. Samozrejme, budeme sa snažiť aj o zisk Scudetta.“

Ak Neapol v záverečnom kole neprehrá, bude v konečnom účtovaní Serie A 2016/2017 mužstvom s najnižším počtom prehier; aktuálne má na konte štyri, teda o jednu menej než Juventus. Neapolčania od začiatku novembra našli v najvyššej domácej súťaži iba jedného premožiteľa – v závere februára doma podľahli tímu Atalanty Bergamo (0:2).