Pikantná klauzula: titul pre Real, milión pre Málagu

Matematika je jednoznačná: ak futbalisti Realu Madrid získajú v záverečnom kole španielskej ligy bod na ihrisku Málagy, budú oslavovať majstrovský titul.

Bez ohľadu na to, ako si bude počínať Barcelona v súboji s Eibarom. Rozdiel medzi oboma mužstvami je totiž pred poslednou previerkou trojbodový. V prípade rovnosti bodov by sa radoval obhajca trofeje z Nou Campu.

Bonusový Isco

To sú suché, nemenné fakty. Zákulisie vyvrcholenia boja v jednej z najlepších európskych líg je podstatne pikantnejšie. Kto by si myslel, že Málaga bude chcieť uchmatnúť Realu všetky body a v poslednej chvíli ho pripraviť o majstrovskú korunu, možno by sa sakramentsky zmýlil…

V hre sú – ako inak – peniaze. Žiadne úplatky, ale legálna odmena. Všetko sa začalo v roku 2013. Málaga neodolala lákavej ponuke Realu a za 30 miliónov eur mu predala talentovaného stredopoliara Isca. Nič výnimočné. Zaujímavosť prináša až špeciálna klauzula. Tá hovorí o tom, že 27 miliónov vyplatili Madridčania obchodnému partnerovi ihneď, zvyšné tri pošlú do Málagy vo forme bonusov. A tie prinášajú zápletku.

Dohoda znie, že za každý španielsky titul, ktorý Real získa do roku 2018 (dovtedy má Isco na Santiago Bernabeu zmluvu), pošle do klubu z Andalúzie milión eur. Obaja súperi tak majú o čo hrať – Real o pozíciu nového šampióna, Málaga o mimoriadne štedrú finančnú injekciu.

Napriek tomu sa z domácej šatne ozývajú bojovne naladené hlasy. „Verím, že skórujem a posuniem titul Barcelone. Je to môj veľký sen. Pre úspech Barcelony urobím všetko,“ hovorí Sandro Ramírez, útočník Málagy, ktorý strávil predošlé dve sezóny na Nou Campe.

Míchel: súper i legenda Realu

Rodák z Las Palmas rozhodne vie, ako sa strieľajú góly. V aktuálnej ligovej sezóne ich nazbieral štrnásť, vďaka čomu patrí do elitnej desiatky kanonierov súťaže.

Jedným z najsledovanejších mužov zápasu bude Isco.

„Sme nesmierne motivovaní. Keby sme získali titul práve v Málage, bol by to ohromný príbeh. Mám tu veľa priateľov. Zakaždým, keď sa na toto miesto vraciam, je to pre mňa čosi špeciálne,“ tvrdí muž, vďaka ktorému sa môže bankové konto domáceho klubu rozrásť o ďalší milión.

Podobné špekulácie však v Málage odmietajú. „Všetky reči o tom, že zápas Realu pustíme, sú klamstvo. Za ne by sa mali ich autori ospravedlniť,“ upozorňuje Abdullah Al-Thani, prezident klubu.

V katalánskych médiách sa totiž objavili tvrdenia, že Míchel, tréner Málagy, dopraje titul Realu. Nie div, veď počas hráčskej kariéry strávil v jeho drese štrnásť sezón, odohral zaň 404 zápasov, nastrieľal 97 gólov.

Každopádne, veľkým favoritom súboja je Real, na titul čaká od roku 2012.

Jeho hviezdy majú všetko vo svojich rukách. Ako napokon bitka o španielsky titul dopadne, bude jasné v nedelu pred 22. hodinou.