Škrtel mohol v rozstrele rozhodnúť, ale nedal. Fenerbahce končí v pohári

Jedenástkový rozstrel, nepremenený pokus Martina Škrtela v čase 4.14

Obidve semifinálové stretnutia sa v riadnom hracom čase skončili remízou 2:2, a tak sa muselo rozhodnúť až v jedenástkovej lotérii.

Kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel, ktorý odohral celý zápas a dostal žltú kartu, mohol v ôsmej sérii rozhodnúť o postupe „Feneru“, no jeho pokus k ľavej žrdi vystihol gólman Volkan Babacan. Definitívu priniesla až 13. séria, po ktorej sa Basaksehir tešil z premiérového postupu do finále Tureckého pohára od sezóny 2010/2011.

Vtedy ešte pod názvom Istanbul Büyüksehir Belediyespor podľahol Besiktasu, tentoraz sa stretne s Konyasporom. Tréner Fenerbahce Dick Advocaat po zápase ľutoval, že jeho zverenci nevyužili možnosť preniknúť do finále.

„Je to pre nás smutný výsledok. Bolo to náročné stretnutie. Utvorili sme si veľa príležitostí a v rozstrele sme trikrát nevyužili šancu rozhodnúť. Pri jedenástkach potrebujete aj šťastie, ale aj tak – nemalo sa nám to stať,“ cituje oficiálna stránka Fenerbahce slová 69-ročného Holanďana.