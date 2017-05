Rusnák bol hrdinom Salt Lake. Gólom a prihrávkou zatienil Pirla i Villu

(Kliknutím na obrázok zväčši, Slovenský futbalista Realu Salt Lake Albert Rusnák na archívnej snímke v súboji s Jermainom Jonesom z Los Angeles Galaxy.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Rick Egan

V stredajšom domácom stretnutí proti New York City (2:1) v 38. minúte krížnou strelou ľavačkou z 20 metrov vyrovnal na priebežných 1:1, bol to jeho tretí gól v sezóne. Hostia, v ktorých zostave nechýbali hviezdy Andrea Pirlo či v 54. min striedajúci David Villa, sa dostali do vedenia už v 4. minúte po zaváhaní obrany Realu. Šesť minút po zmene strán Rusnákov center z rohového kopu pristál na hlave Aarona Maunda, ktorý strelil víťazný gól duelu.

Technicky dobre vybavený slovenský krídelník, ktorý sa v apríli stal hráčom týždňa MLS, hral v stredu do 84. minúty, z ihriska zišiel pre drobné problémy s lýtkovým svalom. Realu sa však v poslednom období nedarí, pred stredajším úspechom mal na konte štyri prehry v sérii. V tabuľke 11-člennej Západnej konferencie figuruje Salt Lake s 11 bodmi na 9. priečke (bilancia 3–2–7).

„V nedeľu na pôde New England Revolution som nehral, takže som si odpočinul a v tomto zápase som musel predviesť niečo navyše. Po rýchlom inkasovanom góle to bolo náročné, ale tímový duch a tvrdá práca sa nám vyplatili. Som rád, že sme konečne zvíťazili. To, že som pomohol mužstvu gólom a asistenciou, je skvelé, ale tri body sú dôležitejšie,“ uviedol Rusnák pre web svojho zamestnávateľa a pokračoval:

„Stále si pripomíname, že musíme byť vzadu pozorní, najmä v úvode zápasov. Prvé góly bývajú rozhodujúce. Zabudnime však teraz na to a tešme sa z víťazstva. O dva dni nás čaká zápas na ihrisku Seattle Sounders, takže by sme sa už mali sústrediť na ten súboj.“ Na margo svojho striedania doplnil: „Cítil som lýtko, no nie je to nič vážne.“

Dvadsaťdvaročný bývalý člen akadémie Manchestru City Rusnák prišiel do Salt Lake v januári z holandského Groningenu. Vlani v novembri vo viedenskom prípravnom stretnutí proti Rakúsku debutoval v A-tíme SR, súťažnú premiéru absolvoval v marci na Malte pri víťazstve 3:1 v kvalifikácii o postup na MS 2018.

Severoamerická futbalová MLS 2017 – streda:

