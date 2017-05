Arsenal zvládol skúšku nervov, ale Ligu majstrov nemá vo vlastných rukách

Arsenal mal nad istým zostupujúcim od začiatku prevahu, ale dlho sa trápil v koncovke. „V prvom polčase bolo trochu vidieť, že nám po náročnom programe chýba energia. A chvíľku trvalo, kým sme sa dostali do rytmu. Súper dobre bránil a pre nás to bola skúška nervov a trpezlivosti,“ povedal Čech pre svoj web.

Odpor outsidera zlomil až v 73. minúte Čiľan Alexis Sánchez a najlepší strelec Arsenalu o osem minút poistil vedenie druhým zásahom. "Bolo dôležité neprepadnúť panike. V druhej polovici sme mali veľa šancí a bolo dôležité, že sme zostali v pokoji. Súper dlho odolával, buď to niekam odkopli, alebo šance chytil brankár. Oni hrali o česť, nemali čo stratiť, zatiaľ čo my sme museli vyhrať. Keď sme dali prvý gól, bolo hotovo, "uviedol Čech.

Výhru označil za zaslúženú. „Mali sme obrovské množstvo streleckých pokusov a za aktivitu sme si tri body zaslúžili,“ doplnil tridsaťštyriročný bývalý český reprezentant, ktorý chytal 401. zápas v anglickej najvyššej súťaži.

Zostrih zápasu Arsenal - Sunderland

Rekordman v počte čistých kont v Premier League v závere prvého polčasu zneškodnil strely N'Donga a Defoea a pripísal si jubilejnú 190. nulu. „V prvom rade sa teším z troch bodov. Čisté konto je bonus, vážim si, že to bola už 190. nula. Mne urobí radosť každé čísté konto, ale hlavne to, ktoré pomôže tímu k víťazstvu. Keď je to 0:0, tak človeka skôr mrzí strata bodov,“ konštatoval Čech.

Londýnsky tím bude v nedeľňajšom poslednom kole bojovať o priečky zaisťujúce LM, ale situáciu nemá vo vlastných rukách. Arsenal stráca na štvrtý Liverpool bod a tri na tretí Manchester City. Zverenci Arséna Wengera hrajú s Evertonom, „Reds“ takisto doma proti zostupujúcemu Middlesbrough a City na ihrisku Watfordu.

„Jediné, čo môžeme urobiť, je vyhrať posledný zápas. Neovplyvníme, ak sa to podarí aj súperom. Everton je veľmi kvalitné mužstvo, ale pre nás nič iné ako výhra neprichádza do úvahy,“ upozornil bývalý brankár Sparty, Rennes či Chelsea.