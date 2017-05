Kuyt znamená pre Rotterdam toľko, čo Totti pre Rím

Feyenoord získal 15. ligový titul, vďaka ktorému sa predstaví v skupinovej fáze budúcosezónnej edície Ligy majstrov.

Prvú majstrovskú trofej od roku 1999 pre Feyenoord symbolicky spečatil Dirk Kuyt – hráč, ktorý v klube pôsobil už v rokoch 2003–2006 a po anabázach v FC Liverpool a Fenerbahce Istanbul sa v roku 2015 vrátil na štadión De Kuip. Skúsený univerzál zaznamenal v nedeľu hetrik a vo veku 36 rokov a 296 dní sa stal druhým najstarším strelcom histórie Eredivisie. Maximum utvoril ešte v roku 1984 legendárny Johan Cruyff (37 rokov a 11 dní, pozn.).

Štatistické twitterové konto OptaJohan uviedlo, že žiadny hráč v tomto storočí nedosiahol v holandskej ligovej súťaži viac gólov (147) ani hetrikov (9) ako Dirk Kuyt. Vicemajster sveta z roku 1974 Willem van Hanegem okamžite verejne intervenoval za to, aby Feyenoord hráčovi predĺžil končiaci sa kontrakt. „Prečo nie? Vidíte, že je veľmi spokojný a mužstvo s ním je veľmi silné. Feyenoord bude hrať v LM, určite privedie nových hráčov, ale čaká ho aj veľa zápasov. Bolo by dobré, keby Kuyt v klube zostal. Je symbolom sily tohto tímu. Užíva si na ihrisku každý moment a cítiť z neho lásku k futbalu. Niečo podobné ako v podaní Francesca Tottiho v AS Rím,“ povedal podľa Voetbal International dnes 73-ročný bývalý stredopoliar. Van Hanegem väčšinu hráčskej kariéry strávil vo farbách Feyenoordu (1968–1976 a 1981–1983) a vyhral s ním tri tituly majstra Holandska. V klube svojho srdca pôsobil aj ako hlavný tréner v rokoch 1992–1995, hneď v prvej sezóne s tímom ovládol Eredivisie a neskôr pridal aj dva celkové úspechy v tamojšom pohári.

„Kdesi hlboko vnútri som tušil, že sa to môže podariť. Tento triumf je víťazstvom správneho prístupu a nezlomnej vôle. Toto je veľký klub. Byť majster s Feyenoordom bol vždy najväčší sen, aký som kedy mal,“ povedal Kuyt pre web fr12.nl.

Feyenoord počas tejto ligovej sezóny inkasoval iba 25 gólov, čo je najmenej v podaní holandského šampióna od ročníka 1991/1992. Algemeen Dagblad tesne po spečatení titulu informoval, že kouč Van Bronckhorst sa dočká vlastnej sochy v rotterdamskom mestskom múzeu. „Na tento tím som veľmi hrdý. Tak dlho sme čakali na titul holandského majstra. Táto trofej patrí každému, kto vynaložil svoj čas a energiu na to, aby sa Feyenoord konečne dočkal. A to nielen v tejto sezóne, ale po celé tie roky,“ povedal 42-ročný rodák z Rotterdamu Giovanni van Bronckhorst.