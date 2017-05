Bláznivo-geniálny ťah. Kapitán Lipska dostane za Ligu majstrov štedrý bonus

(Kliknutím na obrázok zväčši, Kapitán Lipska Dominik Kaiser (v popredí).(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Matthias Schrader

Ten si totiž kedysi do zmluvy zahrnul klauzulu o elitnej súťaži a teraz mu vďaka tomu klub vyplatí prémiu 300-tisíc eur.

Kaiser si finančný bonus v prípade postupu do LM presadil do zmluvy už pri svojom príchode z Hoffenheimu v roku 2012, keď Lipsko hralo štvrtú najvyššiu súťaž v Nemecku. Z neobvyklej, až bláznivej požiadavky sa nakoniec stal geniálny ťah.

„Takto to chodí s dlhodobými kontraktmi, mali by ste myslieť na každú eventualitu. Ale samozrejme som naozaj neveril, že by sme mohli hrať v súťaži s najlepšími tímami Európy,“ priznal dvadsaťosemročný stredopoliar.

Klub, ktorý vlastní spoločnosť Red Bull, založili v roku 2009 a počas siedmich rokov oslavoval štyrikrát postup do vyššej ligy. V premiérovej sezóne medzi elitou zverenci Ralpha Hasenhüttla dlho držali krok s Bayernom, ale mníchovský favorit nakoniec s predstihom obhájil majstrovský titul. Dve kolá pred koncom bundesligového ročníka Lipsko drží druhé miesto v tabuľke pred Dortmundom a o účasť v Lige majstrov už nemôže prísť.