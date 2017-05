AS Rím po triumfe v Miláne si drží šancu na titul, Juventus zachránil derby

„Vlci“ sú v tabuľke Serie A druhí so sedembodovým mankom na vedúci Juventus Turín, najbližšie tohto súpera privítajú na domácom ihrisku.

Hostí nasmeroval za výhrou na San Sire už v prvom dejstve dvomi zásahmi Bosniak Edin Džeko. Milánčania, ktorí hrali bez suspendovaného Juraja Kucku, znížili v 76. min zásluhou Chorváta Maria Pašaliča, no favorit z „večného mesta“ v závere ešte dvakrát ozdobil svoj triumf gólmi Stephana El Shaarawyho a Danieleho De Rossiho z pokutového kopu.

Rimania dosiahli mimo svojho štadióna šieste ligové víťazstvo za sebou, čo sa predtým nikdy nestalo. Navyše, na trávniku AC Miláno strelili štyri góly prvýkrát od 27. januára 1935, keď sa v súboji týchto mužstiev zrodila divoká remíza 4:4. „Stanovili sme klubový rekord, šesťkrát po sebe sme vyhrali vonku. Je to skvelý okamih a aj keď nie vždy sme hrali dobre, tieto štatistiky tu už zostanú,“ vyhlásil podľa webu football-italia.net tréner AS Rím Luciano Spalletti.

Päťdesiatosem­ročného kouča následne rozčertili otázky novinárov. Tí chceli vedieť, prečo do duelu nezasiahol nestarnúci Francesco Totti, tiež ich zaujímala Spallettiho ďalšia budúcnosť. „Keď sa s vami o niečom zhováram, vždy skončíme pri tej istej téme. Tento tím si zaslúži pochvalu, ale namiesto toho hovoríme o tom, že ak postavím Tottiho na päť minút, nerešpektujem legendu, a ak ho do zápasu nenasadím vôbec, aj vtedy je zle. Bojujeme, aby sme sa dostali do Ligy majstrov a na to musíme použiť všetky možné spôsoby. Francesco v tréningoch tvrdo pracuje a má potrebnú kvalitu, ale vždy musím myslieť v prvom rade na dobro mužstva. Čo sa týka mojej budúcnosti, o tom sa porozprávame až na konci sezóny,“ doplnil Spalletti.

Juventus v sobotňajšom mestskom ligovom derby proti FC Turín iba remizoval 1:1. Bod pre „starú dámu“, ktorá môže v tejto sezóne získať 6. taliansky titul v sérii, zachránil až v 92. min kanonier Gonzalo Higuaín. „Utvorili sme si veľa šancí, ale v určitých momentoch nám chýbala trpezlivosť. Je to dôležitý bod, ktorý nás priblížil ku ‚Scudettu‘. Na definitívu sme pred týmto duelom potrebovali štyri body, matematicky nám teraz chýbajú už len tri,“ povedal pre Mediaset Premium turínsky kouč Massimiliano Allegri.