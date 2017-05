Plzeň chystá veľký návrat. Od novej sezóny by ju mal viesť opäť Pavel Vrba

Päťdesiattriročný tréner je bez angažmánu od konca decembra, kedy po polroku skončil na lavičke Machačkali. Predtým viedol dva a pol roka národný tím. Vrba počas rokov 2008 až 2013 s plzeňskou Viktoriou dvakrát vyhral domácu súťaž a dvakrát sa kvalifikoval do hlavnej fázy Ligy majstrov.

Špekulovalo sa, že by Vrba miesto Plzne mohol zamieriť do pražskej Sparty či do iného ruského klubu, ale nakoniec sa pravdepodobne vráti do známeho prostredia, kde zažil najväčšie úspechy kariéry.

Plzeň momentálne ako hlavný kouč vedie Zdeněk Bečka, ktorý na začiatku apríla nahradil odvolaného Romana Pivarníka. Západočechom po 26 kolách patrí druhé miesto v ligovej tabuľke o skóre za Slaviou, ale s pražským rivalom majú lepšiu vzájomnú bilanciu.