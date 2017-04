Kam zamieri francúzska nádej? Chcú ju Real i Barcelona

Kmeňový hráč Atlética Madrid v tejto sezóne hosťuje v tíme Deportivo Alavés, v ktorého drese si pripísal prvé seniorské štarty. Prednedávnom španielske médiá informovali o tom, že 19-ročný rodák z Marseille sa už ústne dohodol s Realom Madrid, no podľa najnovších správ všetko nasvedčuje tomu, že hráč zamieri do konkurenčnej Barcelony.

„Blaugranas“ chcú vraj mladého Francúza natoľko, že sú ochotní uvoľniť v prospech Atlética ľavého beka Jordiho Albu. V prípade 28-ročného majstra Európy z roku 2012 by išlo o celosezónne hosťovanie v Madride. „Z veľmi dobrého zdroja viem, že Barcelona tvrdo zatlačila na Thea, aby súhlasil s podpisom zmluvy. Zároveň sa dohodla s Atléticom, že mu na budúcu sezónu prepustí Jordiho Albu. V hre je aj Real Madrid, avšak predstavitelia Atlética Theovi povedali, že ak má v pláne odísť, tak radšej do Barcelony,“ povedal vo vysielaní rozhlasovej stanice Onda Cero moderátor José Ramón de la Morena, citoval ho aj denník AS.