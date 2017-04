Najhoršia séria Bayernu za 17 rokov. Lúči sa aj s domácim pohárom

„Die Roten“ v stredajšom semifinále podľahli na vlastnom trávniku Borussii Dortmund 2:3 a so súťažou sa rozlúčili. Dortmund sa v rozhodujúcom súboji o nemeckú pohárovú trofej stretne s Eintrachtom Frankfurt, duel sa uskutoční 27. mája na Olympijskom štadióne v Berlíne.

Repríza vlaňajšieho finále ponúkla skvelý futbal v podaní obidvoch mužstiev. Borussia pretavila lepší štart do stretnutia na otvárací zásah Marca Reusa v 19. min. Neskôr sa „misky váh“ naklonili na stranu Bayernu – v 28. min vyrovnal Javi Martínez a v 41. min poslal Bavorov do vedenia ďalší stopér Mats Hummels. Mníchovčania mohli v druhom polčase niekoľkokrát zvýšiť svoj náskok. Nepochodili a vytrestal ich za to hosťujúci Ousmane Dembélé: najskôr v 69. min profitoval z jeho centra kanonier Pierre-Emerick Aubameyang a v 74. min francúzsky mladík výstavnou strelou rozhodol o triumfe Dortmundu.

„Prvých 20 minút sme hrali veľmi dobre a zaslúžene sme strelili úvodný gól. Potom sme však ‚stratili niť‘, nepresne sme si prihrávali a vôbec sme nebránili tak, ako sme mali. Bayern mohol tesne pred prestávkou a na začiatku druhého polčasu definitívne rozhodnúť duel vo svoj prospech, ale vyviazli sme z toho bez ujmy. Od 65. min sme znova boli lepším tímom, odvážnejšie sme držali loptu, strelili dva krásne góly a vezieme si domov cennú výhru. Vo finále v Berlíne chceme konečne uspieť,“ vyhlásil dortmundský tréner Thomas Tuchel podľa oficiálneho klubového webu.

Vestfálsky tím sa prebojoval do finále DFB Pokal-u štvrtý rok po sebe, čo sa v Nemeckom pohári predtým nestalo. Na štvrtú trofej z tejto súťaže čaká od roku 2012. Hrdinom Borussie bol okrem skvele chytajúceho brankára Romana Bürkiho aj stredný obranca Sven Bender, ktorý v 63. min zázračne vykopol z bránkovej čiary gólovú strelu Arjena Robbena. „Ak by Bayern pridal tretí gól, bolo by po všetkom. Svenov zákrok bol jednoducho vynikajúci,“ pochválil spoluhráča dortmundský kapitán Marcel Schmelzer. „Samozrejme, v niektorých momentoch sme mali aj šťastie, ale to je súčasťou pohárových duelov. Sme veľmi radi, že sme zvíťazili a opäť si zahráme v Berlíne,“ skonštatoval Sven Bender.

Bayern prežíva výsledkovú krízu. Nevyhral už 5 súťažných zápasov po sebe, čo sa nestalo dlhých 17 rokov. Navyše, z ostatných siedmich vystúpení má na konte jediné víťazstvo – v ligovej súťaži práve nad Borussiou Dortmund (4:1), ktorá mu to tentoraz vrátila aj s úrokmi. Mužstvo trénera Carla Ancelottiho, zdá sa, získa na konci tejto sezóny iba jedinú trofej za prvenstvo v I. bundeslige. Mníchovčania minulý týždeň v Lige majstrov skončili na štíte Realu Madrid.

„Nech vypadnete z akejkoľvek súťaže, sklamanie je veľké. Pohár bol pre nás dôležitou súťažou. V prvom polčase sme odviedli dobrú robotu, mali sme však pridať gól na 3:1. Po zmene strán chýbala v našej hre rovnováha. Pre náš klub je príliš skoro takto končiť sezónu, ale ešte máme štyri zápasy v bundeslige, ktorú chceme vyhrať,“ povedal pre oficiálnu stránku mníchovského klubu tréner Carlo Ancelotti.

„Mali sme dostatok príležitostí, aby sme zvíťazili. Tie však zostali nevyužité, a tak nás neminul trest. Nedokázali sme rozhodnúť o našom postupe a Dortmund využil svoju šancu,“ nadviazal Rakúšan v drese Bayernu David Alaba.

Bayern Mníchov – Borussia Dortmund 2:3 (2:1)

- do finále postúpil Dortmund, stretne sa s Eintrachtom Frankfurt

Góly: 28. Javi Martínez, 41. Hummels – 19. Reus, 69. Aubameyang, 74. O. Dembélé