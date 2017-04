Oslavy postupu? Newcastle čelí daňovému škandálu

Daňové podvody vo futbale

Uli Hoeness. Keď už tušil, že sa nevyhne trestu, udal sa v roku 2013 nemeckým úradom. Tvrdil, že cez utajované švajčiarske konto nezdanil 3,5 milióna eur (obchodoval s rizikovými akciami, dokladoval miliónové straty. Dočasné príjmy však presúval do Švajčiarska). Počas súdneho procesu priznal, že mohlo ísť aj o sumu presahujúcu 15 miliónov. Tá napokon narástla na 27 miliónov. Dovtedajší šéf Bayernu Mníchov a jeden z najvplyvnejších mužov nemeckého futbalu dostal 3,5-ročný nepodmienečný trest. Po odpykaní polovice z neho prepustili 65-ročného funkcionára na slobodu. V súčasnosti je znovu prezidentom 26-násobného nemeckého šampióna.

Lionel Messi. Jeden z najlepších futbalistov histórie ukrátil Španielsko v rokoch 2007–2009 o 4,2 milióna eur. Argentínskej hviezde FC Barcelona a jeho otcovi Jorgemu vymeral súd vlani pokutu vo výške 3,5 milióna eur (Messi pred súdnym procesom vyrovnal dlh) a trest odňatia slobody na 21 mesiacov. Ani jeden z nich si však za mrežami neposedel. Podľa španielskeho práva sa nenásilné činy s trestom do dvoch rokov, ktorých sa dopustili previnilci s dovtedy čistým registrom, riešia pokutou. „O tom, čo sa dialo s peniazmi, som nevedel. Podpisoval som dokumenty bez toho, aby som si ich preštudoval,“ hovoril päťnásobný víťaz Zlatej lopty.

Neymar. Do škandálu nie je zapletená len ďalšia hviezda Barcelony, ale aj klub či jeho bývalý prezident Sandro Rosell. Poškodenou má byť brazílska investičná spoločnosť DIS. Tá pred odchodom Neymara zo Santosu na Nou Camp vlastnila 40 percent prestupových práv na hráča. DIS tvrdí, že dostala menej peňazí, ako mala. Barcelona údajne o prestupovej čiastke klamala. Namiesto 57 miliónov eur zaplatila za Brazílčana 83. Súd požaduje pre hráča dvojročný nepodmienečný trest a pokutu presahujúcu 10 miliónov. Barcelona by mala zaplatiť 8 miliónov, Rosell by mal dostať 5-ročný trest za mrežami. Ich žiadosti o odvolanie Najvyšší súd zamietol. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa začne ďalšie pojednávanie.