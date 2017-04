Sezóna bez Ligy majstrov? Pre Arsenal by to bolo veľké sklamanie, tvrdí Čech

Brankár Arsenalu Petr Čech by považoval za veľké sklamanie, ak by sa futbalistom londýnskeho klubu v závere sezóny nepodarilo vybojovať miesto zaisťujúce štart v Lige majstrov.

Podľa bývalej českej reprezentačnej jednotky musia „kanonieri“ všetky zostávajúce zápasy v Premier League bezpodmienečne vyhrať.

Arsenal v nedeľňajšom semifinále Anglického pohára zdolal po predĺžení Manchester City 2:1 a proti Chelsea si zahrá tretie finále za ostatné štyri roky. Podľa Čecha je však teraz kľúčová domáca súťaž.

„Naším cieľom je skončiť čo najvyššie v tabuľke. Ak sa nekvalifikuje do Ligy majstrov, bude to veľké sklamanie,“ citovala Čecha britské médiá. „Finále FA Cupu sa hrá na konci sezóny, dovtedy sa toho ešte veľa stane,“ dodal tridsaťštyriročný gólman.

Výber trénera Arséna Wengera je v tabuľke anglickej ligy siedmy a na štvrtú priečku, ktorá znamená účasť v predkole LM, stráca sedem bodov. Manchester City má však o jeden odohraný zápas viac.

Arsenal v stredajšom kole hostí úradujúceho šampióna Leicester a v nedeľu ho čaká derby na pôde druhého Tottenhamu. „Teraz budeme v každom zápase pod tlakom. Naša pozícia v lige nám nedáva inú možnosť ako zakaždým brať tri body,“ upozornil Čech.

Verí, že kríza Arsenalu už je po pohárovom triumfe nad City minulosťou. „Mali sme ťažké obdobie, keď sme prehrávali zápasy, ktoré sme prehrávať nemali. Potom hráte pod tlakom a musíte nájsť cestu von. Niekedy sa vám to podarí rýchlo, inokedy to trvá dlhší čas a môže to spraviť škodu,“ konštatoval bývalý gólman pražskej Sparty, Rennes alebo Chelsea.