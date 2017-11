Janko, hraj ďalej, povedal Kozák Ďuricovi. Ten sa rozlúči ako kapitán

Ján Ďurica (navrchu) sa teší so svojimi spoluhráčmi z národného tímu.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v pondelok neprezradil, no naznačil základnú zostavu, ktorú pošle na ihrisko od začiatku utorkového trnavského medzištátneho prípravného zápasu proti Nórsku (18.00 h).

Utorkový duel je posledný pre Slovákov v roku 2017 a zároveň reprezentačnou derniérou pre obrancu Jána Ďuricu. Kormidelník SR nemôže rátať z osvedčených mien so zranenými stredopoliarmi Jánom Gregušom a Jurajom Kuckom a ani s obrancom Norbertom Gyömbérom, ktorý z Ukrajiny odletel do Talianska a je k dispozícii svojmu zamestnávateľovi FC Bari. K dispozícii napokon nebude ani krídelník Vladimír Weiss, ktorého trápila viróza.

„Mal som úmysel, že postavím hráčov, s ktorými Jano odohral najviac zápasov. Nie sú tu však Kucka, Pečovský, Weiss, ktorý sa nedal do poriadku a nebude k dispozícii. Zostavu doplnia traja mladí hráči. Je to taká udalosť, že, samozrejme, Jano bude kapitán mužstva,“ povedal Ján Kozák počas predzápasovej tlačovej konferencie v Senci.

Pre Slovákov je to druhý novembrový prípravný súboj – v piatok v Ľvove prehrali 1:2 s Ukrajincami. Nóri v sobotu v Skopje v prípravnom dueli prehrali 0:2 s Macedóncami. „Výsledok z Ľvova sme si predstavovali inak – podľa toho, ako sa zápas vyvíjal. Duel splnil všetko, čo som od neho očakával – atmosféra, nasadenie hráčov. Málokedy sa stane, že by jeden prípravný zápas odkryl trénerovi toľko vecí, koľko odkryl. Treba rešpektovať aj kvalitu súpera,“ skonštatoval Ján Kozák a pokračoval:

„Zajtra sa budeme snažiť doma podľa ešte lepší výkon, chceme vyhrať. Nóri? Sledoval som ich zápas v Macedónsku. Majú skúseného kvalitného trénera (Švéd Lars Lagerbäck, pozn.), učí ich určité veci. Je to mladé, perspektívne, behavé a severské mužstvo. Hrajú v rozostavení 4–4–2. Majú na slušnej úrovni niektoré mechanizmy. Na tejto úrovni nie je ľahký zápas ani súper. Verím, že chlapci k tomu pristúpia zodpovedne. S fanúšikmi sa chceme rozlúčiť výhrou.“ Podľa informácii SFZ dosiaľ je predaných približne 6000 vstupeniek.

Čoskoro 36-ročný rodák z Dunajskej Stredy Ďurica (nar. 10. decembra 1981) má na konte 90 štartov v drese národného mužstva, v utorok pridá 91. vystúpenie. „Stovka je len číslo. Aj 91 štartov je krásnych. Trinásť a pol roka hovorí za všetko. Boli všelijaké časy, vždy som však chcel odovzdať maximum,“ uviedol zadák tureckého Trabzonsporu.

„Zápas si chcem užiť. Verím, že prídu fanúšikovia, povzbudiť nielen mňa, ale celý tím. Chcem sa poďakovať trénerovi, že mi umožnil takúto rozlúčku. Bol som v reprezentácii veľmi dlho, zažili sme krásne veci. Boli lepšie i horšie zápasy. Reprezentácia mi dala veľa. Chcem podať dobrý výkon a rozlúčiť sa víťazstvom, aj s týmto rokom. Kapitánsku pásku si užijem, u Martina Škrtela je však v správnych rukách. Je to však dôležitý zápas, aj pre trénera, nie len o mojej rozlúčke,“ podotkol Ďurica a pokračoval:

„Za posledné obdobie je toho dosť. Takúto rozlúčku by si zaslúžil každý hráč. Som rád, že od novinárov aj ľudí mám pozitívne reakcie. Včera počas autogramiády som si uvedomil, čo som pre národný tím spravil. O mesiac mám 36 rokov a až teraz končím v reprezentácii. Bolo to krásne obdobie. Do leta ešte mám zmluvu v klube, uvidíme, čo bude ďalej. Tréner Kozák mi veľakrát povedal – hraj, kým môžeš. Od neho som sa veľa naučil. Prajem trénerovi a chlapcom, aby z ďalšej kvalifikácie postúpili. Mužstvo má veľkú silu. Mladí hráči, ktorí prišli, sa majú od koho učiť.“

Ján Ďurica sa snaží zastaviť útočníka Anglicka Harryho Kana. Autor: Pravda, Robert Hüttner

Skúsený lodivod Slovákov mu s vďačnosťou adresoval tieto slová: „Myslím si, Janko, že ešte potiahneš futbalový život ďalej. Samozrejme, potrebuješ viac regenerácie. Ty sa ešte nelúč, hraj futbal ďalej, máš na to schopnosti. Ja lúčenie nemám rád. Ty si to zaslúžiš, trinásť rokov si reprezentoval a každý zápas si odohral so srdcom.“

Slovensko a Nórsko zhodne neuspeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS do Ruska, nevybojovali ani miestenku v novembrovej baráži. Slovensko obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže. Nóri v C-skupine nemiešali postupové karty; nad ich sily boli Nemci, Severní Íri aj Česi. V októbrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) patrí Slovensku 24. miesto, Nórsku 58. priečka.

Slovensko sa s Nórskom dosiaľ stretlo dvakrát a dvakrát prehralo, išlo o prípravné súboje. V máji 2000 v Osle domáci zvíťazili 2:0. V marci 2010 v rámci prípravy na MS v JAR zverenci vtedajšieho trénera SR Vladimíra Weissa staršieho v Žiline prehrali 0:1 gólom Mortena Moldskreda. Na ihrisku vtedy boli štyria hráči zo súčasného slovenského kádra – Peter Pekarík a Ján Ďurica odohrali celý zápas, Marek Hamšík hral do 84. minúty a Vladimír Weiss mladší do 77. minúty.

Predpokladaná základná zostava SR na prípravný zápas proti Nórsku:

Kozáčik – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Škriniar, Lobotka – Mak, Hamšík, A. Rusnák – A. Nemec

Nominácia nórskej futbalovej reprezentácie:

Brankári: Rune Jarstein (Hertha Berlín/Nem.), Sten Grytebust (Odense BK/Dán.), Örjan Nyland (FC Ingolstadt/Nem.)

Obrancovia: Haavard Nordtveit (TSG Hoffenheim/Nem.), Birger Meling, Tore Reginiussen, Jörgen Skjelvik (všetci Rosenborg Trondheim), Jonas Svensson (AZ Alkmaar/Hol.), Gustav Valsvik (Eintracht Braunschweig/Nem.)

Stredopoliari: Jo Inge Berget (Malmö FF/Švéd.), Mats Möller Daehli (FC St. Pauli/Nem.), Mohamed Elyounoussi (FC Bazilej/Švaj.), Markus Henriksen (Hull City/Angl.), Martin Linnes (Galatasaray Istanbul/Tur.), Ole Selnaes (AS Saint-Étienne/Fr.), Anders Trondsen (Rosenborg Trondheim)

Útočníci: Paal Kirkevold (Hobro IK/Dán.), Alexander Söderlund (AS Saint-Étienne/Fr.), Alexander Sörloth (FC Midtjylland/Dán.), Ola Kamara (Columbus Crew/MLS)