Skóroval i chyboval. Každý gól je pre mňa výnimočný, tvrdí Štetina

Slovenskí futbalisti síce v piatkovej príprave prehrali na Ukrajine (1:2), ale Lukáš Štetina strelil svoj premiérový gól za slovenskú reprezentáciu. Stopér pražskej Sparty nastúpil v základnej zostave trénera Jána Kozáka a za dôveru sa mu odvďačil už po necelých desiatich minútach. Na stredného obrancu pomerne nezvyčajne - streleným gólom. Slováci ním v Ľvove išli do vedenia.

„Bola to štandardná situácia, po ktorej zakončoval Marek Hamšík. Ja som si strážil ofsajd a inštinktívne som išiel po lopte. Odrazila sa predo mňa a doklepol som ju do siete. Bol to najkrajší pocit na svete, tento moment si budem navždy pamätať,“ netajil Lukáš Štetina na webe svojej agentúry fsagency.eu, ktorý odohral prvý polčas po boku skúseného matadora a kapitána Martina Škrtela.

„Hralo sa vo výbornej atmosfére. Zápas mal úroveň, hralo sa hore – dolu, takže diváci si prišli na svoje,“ dodal ‚Štetec‘, po ktorého zaváhaní s rozohrávkou Ukrajina vyrovnala.

„Veľmi ma táto chyba mrzí. Nevšimol som si, že ukrajinský hráč je tak blízko pri mne a loptu som už potom nemal kam dať. Nemalo by sa to stávať, ale už s tým teraz nič nespravím.“

Lukáš bol žiadaným artiklom aj na predzápasových rozhovoroch, keďže v rokoch 2011–2012 pôsobil v ukrajinskom Metaliste Charkov.

„Hneď po prílete som rozdal nejaké rozhovory. Po rusky som ešte úplne nezabudol,“ usmial sa robustný stredný obranca, ktorý si v poslednom období užíva rolu strelca. Nedávno totiž strelil premiérový gól aj v drese Sparty Praha.

„Každý gól je pre mňa výnimočný, pretože ich ako obranca veľa nedávam. Za Spartu to bol víťazný gól, tu na Ukrajine sme, žiaľ, prehrali. Vážim si šancu hrať za reprezentáciu, veď pre každého hráča je česť obliecť si dres svojej krajiny. Takisto hrať za Spartu je niečo výnimočné. Oba góly majú u mňa špeciálne miesto a cením si ich,“ zakončil Štetina.