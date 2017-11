Ukrajinský test. Kozák dá šancu mladým a skúsi zahnať trpkú chuť po kvalifikácii

Verím, že nové obdobie bude úspešné a vstúpime do neho víťazstvom, vraví Ondrej Duda.

Verím, že nové obdobie bude úspešné a vstúpime do neho víťazstvom, vraví Ondrej Duda. Autor: Pravda , Ľuboš Pilc

Slovákom a ani Ukrajincom, ktorých dnes čaká vzájomný prípravný duel v Ľvove, sa miesto v baráži neušlo. Zaslúžene, pretože úvod kvalifikácie nezastihol zverencov Jána Kozáka v najlepšej pohode. Hernej ani mentálnej. Séria piatich víťazstiev stratila svoju pridanú hodnotu po nešťastnej prehre v Glasgowe.

Sokoli tak stoja pred novou výzvou. Národný tím čaká drobná prestavba i nepoznaná Liga národov. Radi by sa na ňu i nasledujúci kvalifikačný cyklus naladili víťazstvami na Ukrajine i doma v Trnave s Nórskom.

Na rovnakej úrovni

Kouč Kozák neváhal nad možnosťou zahrať si so zverencami Andrija Ševčenka ani chvíľu. Na Ukrajincov majú Slováci dve nedávne spomienky. V rámci úspešnej kvalifikácie o postup na ME 2016 zvíťazili v Kyjeve 1:0 presným zásahom Róberta Maka. Odveta v Žiline priniesla bezgólovú remízu, ktorá ich výrazne priblížila k európskemu šampionátu.

„Sledoval som kľúčový kvalifikačný zápas Ukrajincov proti Chorvátom. V prvom polčase boli lepší, no prepálili tempo, neudržali ho a skúsené mužstvo Chorvátska to využilo. Ukrajina disponuje kvalitným kádrom. Má veľmi dobrých hráčov, je to súper približne na našej úrovni,“ povedal na zraze v Senci Kozák.

Zo stabilných členov nominácie nemôže počítať so stredopoliarmi Jánom Gregušom a Jurajom Kuckom. Proti Ukrajine nenastúpi ani Vladimír Weiss, ktorého trápi viróza. Krídelník katarskej Al-Gharafy by mal byť fit do stretnutia proti Nórsku (v utorok o 18.00 v Trnave). Kozák chce dať väčší priestor hráčom, ktorí v bojoch o Rusko nehrali prím. Berie to ako vhodný test pre budúcnosť.

„Teším sa na zápas, pre našich hráčov je dostatočná motivácia, aby proti silnému súperovi odohrali dobrý zápas,“ doplnil Kozák.

Hodiť trpkosť za hlavu

Dá sa očakávať, že dlhoročné základné piliere reprezentácie – Marek Hamšík, Martin Škrtel či Peter Pekarík – prenechajú v prípravných dueloch svoje pozície mladším nasledovníkom. Dobre si to uvedomuje aj hráč Herthy Berlín Ondrej Duda.

„Stále v sebe cítime trpkosť z nezvládnutej kvalifikácie. Musíme to však hodiť za hlavu a pozerať sa dopredu. Verím, že nové obdobie bude úspešne a vstúpime do neho víťazstvom. Chceme sa do Ligy národov odraziť dvoma úspešnými duelmi,“ burcuje Duda.

Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar sa v lanskej sezóne boril so zdravotnými problémami a pripísal si iba 3 štarty za berlínsky klub. V tomto ročníku sa dostal do solídnej fazóny. Podobne vydarené obdobie prežíva aj Albert Rusnák. V americkej Major League Soccer patril k najlepším hráčom svojho tímu Real Salt Lake.

#slovenskisokoli na Ukrajinu bez dvojice Juraj Kucka a Vladimír Weiss. @kuco33 @VladiW7 Príspevok, ktorý zdieľa Slovenský futbalový zväz (@sfzofficial), Nov 8, 2017 o 10:55 PST

„Bolo to skvelé rozhodnutie, ktoré neľutujem,“ vrátil sa Rusnák k premiérovej zámorskej sezóne.

V 30 zápasoch si pripísal 7 gólov a 12 asistencií, jeho nakoniec mužstvo nepostúpilo do vyraďovacej fázy boja o titul. Na dobrej nálade mu to však neubralo a na dvojzápas v najcennejšom drese sa veľmi teší.

„Aj keď sú to iba prípravné duely, je to konfrontácia s kvalitnými súpermi. V každom zápase zo seba vydám maximum. Každý štart v reprezentácii je veľmi cenný. Ukrajinci majú niekoľko hráčov, ktorých pozná celý futbalový svet. Z náročnej kvalifikačnej skupiny takmer postúpili na MS. Bude to ťažký zápas,“ predpovedá 23-ročný Rusnák.