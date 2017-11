Pekarík na Ukrajine nenastúpi, Škrtel áno. Kozák chválil Ševčenka

Slovenskí reprezentanti v októbri definitívne prišli o šancu na účasť na budúcoročných MS v Rusku a v aktuálnom asociačnom termíne ich namiesto vytúženej baráže o svetový šampionát čakajú dva prípravné zápasy – piatkový na pôde Ukrajiny a o štyri dni neskôr v Trnave proti Nórom (v utorok 14. 11. o 18.00 h).

„Hráme dva zápasy, chcem dať príležitosť všetkým hráčom. Nie je to však jednoduché, je to vážny súboj. Každý zápas beriem vážne, ten proti Ukrajine považujem za veľmi dôležitý. Rád by som to postavil tak, aby hra mala plynulosť, aby to bolo vyvážené. Niektorí možno budú menej vyťažení, no myslím si, že tá zostava, ktorá pôjde zajtra od začiatku, by mala byť dostatočne silná, aby sme hrali dobrú partiu s veľmi silnou Ukrajinou,“ povedal Ján Kozák počas predzápasovej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia.

Na duel proti Ukrajine Kozák nemá k dispozícii z osvedčených mien zraneného stredopoliara Jána Greguša, záložníka Juraja Kucku a ani krídelníka Vladimíra Weissa, ktorého trápi viróza. Ideálny nie je ani zdravotný stav pravého obrancu Petra Pekaríka.

„K dispozícii nebude zajtra ani Pekarík, ktorý sa zranil v ostatnom ligovom zápase. Je to svalové zranenie, nie vážne, na druhý zápas by mal byť k dispozícii. Verím, že aj Vlado Weiss bude do utorka v poriadku. Pokiaľ ide o Maťa Škrtela, bude zajtra hrať, dal sa do poriadku. Absolvoval tréning v plnej záťaži. Chce hrať, to ma teší,“ skonštatoval Kozák.

Slovensko v rámci európskej časti kvalifikácie MS 2018 obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže. Ukrajina v I-skupine skončila na treťom mieste za Islandom a Chorvátskom, ktorému doma podľahla 0:2 v záverečnom priamom súboji o barážovú miestenku.

Slovensko má v pamäti dva nedávne súboje proti Ukrajine v rámci úspešnej kvalifikácie o postup na ME 2016 do Francúzska. V Kyjeve Kozákovi zverenci zvíťazili 1:0 gólom Róberta Maka, v žilinskej odvete vybojovali cennú bezgólovú remízu, ktorá ich výrazne priblížila k európskemu šampionátu.

„Bude to celkom iný súboj než ten v Kyjeve. Chcel som hrať ťažký zápas a Ukrajinu považujem za veľmi náročného súpera. V kvalifikácii ME 2016 sme odohrali dva vyrovnané zápasy. V Kyjeve bola Ukrajina lepšia, no dali sme gól a dobrou hrou sme to ubránili. Domáci zápas bol pretaktizovaný v súvislosti s vývojom v tabuľke. Ani na chvíľku som nezaváhal, keď prišla ponuka hrať proti Ukrajine,“ podotkol kormidelník Slovákov a pristavil sa pri trénerovi hostiteľov:

„Andrij Ševčenko bol fantastický futbalista, dosiahol vynikajúce výsledky. Je to sympatický mladý muž, ktorému prajem aj v trénerskej funkcii veľa úspechov. Je to na Ukrajine veľká osobnosť. Dokáže utvoriť silné mužstvo, ktoré bude mať úspechy.“

Ľvovský duel povedú rozhodcovia z Lotyšska – hlavným je 32-ročný Andris Treimanis, asistentmi jeho krajania Haralds Gudermanis a Aleksejs Spasjonnikovs.