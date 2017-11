Ďalšie áno Kozákovi. Dlhoročná opora je vďačná za vyťaženosť

"V poslednom čase sa na vyťaženosť nemôžem sťažovať. Odohral som prakticky všetko, či už v bundeslige alebo Európskej lige. Zápasov bolo dosť, za čo som veľmi vďačný. Z tohto pohľadu je všetko v absolútnom poriadku,“ povedal Pekarík na pondelkovom zraze slovenského národného tímu v Senci pred prípravnými zápasmi na Ukrajine (10. novembra vo Ľvove) a doma proti Nórsku (14. novembra v Trnave).

Hoci tréner Pál Dárdai v Herthe využíva rotačný systém pravidelne, Pekaríkovi dal v uplynulom období dostatok šancí na realizáciu. „Rotácia v mužstve je potrebná pre nabitý program, prakticky ani jeden hráč z nášho tímu neodohral plnú minutáž. Každý zápas je v zostave 4–5 zmien, preto som rád, že som posledný mesiac odohral prakticky všetko,“ zdupľuje hráč.

Dokonca sa mu ušla aj kapitánska páska. „Bola to pre mňa veľká pocta, pretože po ligovej súťaži som ju mal na rukáve aj v Európskej lige. Myslím si, že viesť bundesligový tím ako kapitán, nie je každodenná záležitosť. Veľmi si to vážim,“ komentuje pravý bek.

Hoci nemecký klub je momentálne v J-skupine Európskej ligy až štvrtý, na lídra Östersund stráca iba tri body, takže stále zostáva v hre o postup: „Veľmi dôležité bolo domáce víťazstvo nad Zariou Lugansk, ním sme sa vrátili do boja o postupové priečky. Pokiaľ zvládneme posledné dve kolá, určite môžeme pomýšľať na postup.“

Už v piatok čaká slovenských futbalistov vo Ľvove dôverne známy súper – Ukrajina. „S Ukrajinou sme sa stretli nedávno v úspešnej kvalifikácii na majstrovstvá Európy. Potvrdili svoju kvalitu, keď výsledky s nimi boli veľmi tesné, v dvojzápase padol iba jeden gól. Aj teraz očakávame ťažký zápas, pretože Ukrajinci sú doma silní. V nedávnej kvalifikácii MS prehrali doma len s Chorvátskom,“ obrátil Pekarík pozornosť na najbližší duel.

„Mám nejaké informácie aj o Nóroch, lebo mojím spoluhráčom v Herthe je Rune Jarstein. Rád by chytal proti nám, ale avizoval mi, že pravdepodobne ho tréner pošle do brány iba v prvom zápase proti Macedónsku. Na Slovensko si zrejme príde oddýchnuť. Podpichoval som ho, aby prehovoril trénera a mohli by sme tak stretnúť na trávniku. Uvidíme, či poslúchne,“ povedal slovenský reprezentant odľahčeným tónom.

Peter Pekarík (vpravo) v drese Herthy Berlín. Autor: SITA/AP, Peter Steffen

Reč prišla aj na Jána Ďuricu, ktorý sa s reprezentáciou lúči. „Je to persóna, ktorá bude národnému tímu chýbať. Jano si odkrútil trinásť úspešných rokov pri reprezentácii, a dá sa povedať, že v každom zápase patril medzi opory tímu. Spolu s Martinom Škrtelom vytvorili defenzívny múr, cez ktorý sa dostávalo veľmi ťažko. Bude chýbať nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Stmeľoval kolektív a vždy s ním bola veľká zábava. Každý si musí nájsť ten správny čas na odchod. Ďurica sa rozhodol, že ten jeho prišiel práve teraz. Našťastie, v Milanovi Škriniarovi rastie jeho nástupca, verím, že ho plnohodnotne nahradí,“ vyjadril sa Pekarík.

Hoci 30. októbra dovŕšil 31 rokov, v reprezentácii chce pokračovať: "Doposiaľ som nemal myšlienky na to, aby som skončil. Z fyzickej i zo zdravotnej stránky sa cítim fit, kým mi to zdravie a športová forma dovolia, chcel by som naďalej reprezentovať. Pokiaľ ma bude tréner Kozák potrebovať, vždy rád prídem. Mladé talenty sa tlačia do popredia a tréner by isto našiel niekoho aj na môj post, tak ako v prípade Jána Ďuricu Škriniara. Musím však zopakovať: som rád, že môžem pomôcť tomuto kolektívu a želám si, aby to platilo aj v najbližšej budúcnosti. Verím, že tí, ktorí uvažovali nad koncom reprezentačnej kariéry, sa rozhodnú, že ešte potiahnu. Partia je výborná, čo sme potvrdili aj v poslednej kvalifikácii, aj keď nakoniec to nestačilo ani na barážové miesto. Kolektív má naďalej svoju silu a charakter, preto by ma potešilo, ak by zostal pokope.“