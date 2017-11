Škriniarovi by sa páčilo v Španielsku. Ale nie hneď

Súboj dvoch Slovákov

V talianskej lige nastala situácia, akú si donedávna slovenský futbal nevedel predstaviť. Na jej čele sa naťahujú dva silné tímy a je to aj súboj dvoch Slovákov, opôr národného tímu.

V uplynulom kole Hamšíkov SSC Neapol i Škriniarov Inter Miláno zakopli. Na milánskom San Sire pred vyše 70-tisíc divákmi Inter zachraňoval remízu s Turínom (1:1).

„Škoda, že sme zaváhali, tento zápas sme mali určite vyhrať. Dôležité však je, že sa držíme stále hore. Liga bude ešte dlhá a je veľmi vyrovnaná, jeden zápas môže mnohé zmeniť. Aspoň vidíme, že podobné zaváhania si nemôžeme dovoliť,“ tvrdil Milan Škriniar.

Líder súťaže Neapol zasa nedokázal skórovať na pôde Chieva a musel sa uspokojiť s bezgólovým výsledkom. V prípade plného bodového zisku sa mohol vzdialiť milánskemu súperovi.

„Robili sme všetko pre víťazstvo. Hrali na jednu bránku, mali veľkú prevahu, ale súpera sme nezlomili. Nie sme spokojní s bodom, ale netreba z toho robiť ani tragédiu. Sme stále prví, držíme si neporaziteľnosť 24 stretnutí,“ reagoval na posledný vývoj Hamšík.

V Interi nechýbal ani minútu

Hamšík odohral proti Verone celý zápas, čo je pre neho na jeseň výnimočná situácia. Škriniar je v inej pozícii. Zažil niečo, s čím po príchode do Milána nerátal. Nechýbal zatiaľ v ligovom zápase ani minútu.

„Bol som najmä prekvapený ako priateľsky ma prijali spoluhráči v Interi. To mi veľmi pomohlo. Naša kabína funguje perfektne, čo je vidieť aj na ihrisku.“

Aj v Neapole vládne spokojnosť. „Mali sme vynikajúci štart do súťaže a stále si držíme vysokú výkonnosť. Občas sa nejaké zakopnutie vyskytne, to je normálne,“ pokračuje Hamšík.

Slovenskí fanúšikovia vnímali doteraz taliansky futbal najmä cez neho, ale situácia sa už zmenila.

„Počúvam, že mi ľudia na Slovensku držia palce a aj Interu, pretože tam hrá Slovák, verím, že našich priaznivcov bude pribúdať,“ teší sa 22-ročný Škriniar.

O ponukách vie len z médií

Takmer denne sa objavujú pochvalné ódy na Škriniarove doterajšie výkony a padajú aj mena tímov, ktoré prejavujú o neho záujem. Tvrdí, že stojí pevne nohami na zemi a tieto veci si príliš nevšíma.

„Je to síce niekedy príjemné, ale záujem iných klubov registrujem len z médií. Nič viac o tom neviem a neprikladám tomu ani veľký význam. A o tom, že by som mal odísť z Milána, vôbec neuvažujem. Zatiaľ som v jeho drese odohral len dvanásť zápasov, čo je to? Som tu tri dni aj s cestou,“ pripomína.

Nemá pocit, že by sa niečo zásadne v jeho futbalovom živote zmenilo.

„A ani ja som sa nezmenil. Možno len záujem médií je väčší, s tým nemám problém. Zostal som stále rovnaký.“

Dobré výsledky i hra však posilňujú jeho sebavedomie. „A motivujú ma do ďalšej práce,“ dodáva.

V Miláne je teraz dobre

Aj o Hamšíkove služby sa v uplynulých rokoch uchádzali viaceré kluby, ale zostal verný už desať rokov Neapolu. Nie je dokonca vylúčené, že v SSC utvorí viaceré klubové rekordy a dotiahne v ňom aj svoju kariéru.

Škriniarov prípad môže byť iný. Už v lete o neho prejavovalo záujem Atlético Madrid a v posledných dňoch sa objavili správy, že po ňom túži aj iný veľkoklub – FC Barcelona. Na otázku, či by sa mu páčila španielska liga, zareaguje.

Job done ✔️⚫️ @ivanperisic444 @milanskriniar #InterSampdoria #ForzaInter #InterIsComing Príspevok, ktorý zdieľa Inter (@inter), Okt 24, 2017 o 2:37 PDT

„Páčilo by sa mi v Španielsku… Ale určite nie hneď. Nemám dôvod opustiť teraz Inter.“

Potvrdzuje, že sa v novom tíme i v Miláne cíti dobre. „Inter je veľký klub, v ktorom všetko funguje, ako má. Miláno je mesto, ktoré je lákadlom nielen pre futbalistov, ale aj pre turistov. Je to všetko super, som tu veľmi spokojný,“ približuje mladý obranca.

Súperi s odlišným štýlom hry

Škriniar i Hamšík sa teraz sústreďujú na dva reprezentačné zápasy. Zhodli sa, že by bolo veselšie, keby sa nechystali na prípravné stretnutia, ale bojovali o svetový šampionát v Rusku, s čím obaja v kútiku duše rátali.

„Taký je futbal, neostáva nám nič iné, len sa zmieriť s tým, čo sa stalo. Čakajú nás silní súperi, musíme sa na nich dobre pripraviť,“ upriamuje pozornosť Škriniar na najbližšie dni.

Mal by to byť on, kto sa stane nástupcom odchádzajúceho Jána Ďuricu v strede obrany. „Uvidíme, sú aj iní kandidáti,“ vraví.

Hamšík dodáva, že narazia na súperov, ktorí uplatňujú odlišný štýl hry.

„Sú to zápasy, ktoré nás preveria. Ukrajincov poznáme dobre, hrali sme s nimi v kvalifikácii i predtým. Vždy to boli vyrovnané zápasy. Proti Nórsku som ešte nehral. Očakávam severský štýl, tvrdý, behavý futbal,“ zdôrazňuje 30-ročný Hamšík.