Na Ukrajine mohol hrať Messi. Ševčenko nechcel: Je dobré, že to budú Slováci

Dohodu o predĺžení spolupráce zatiaľ nepodpísali, no legenda ukrajinského futbalu by mala dostať nový kontrakt na dva roky, ktorého súčasťou bude aj možnosť predĺženia spolupráce o ďalších 24 mesiacov.

„Ja aj moji asistenti máme momentálne platné zmluvy, ktoré sa končia v júni 2018. V najbližšom čase sa rozhodneme o našej budúcnosti a tí, ktorí zostanú, podpíšu nové kontrakty. Môžem povedať, že cieľom trénerského štábu v najbližšom kvalifikačnom cykle bude postúpiť na ME 2020,“ vyhlásil Ševčenko na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Ševčenko momentálne pripravuje tím „žlto-modrých“ na piatkové medzištátne prípravné stretnutie so Slovenskom (hrá sa vo Ľvove, pozn.).

„Pozvali sme veľa nových hráčov. Chceme ich vidieť v akcii, aby ukázali, čo dokážu. Presne pre tento účel hrávame prípravné zápasy. Noví hráči potrebujú pochopiť, kedy treba hrať s loptou, či kedy musíme byť kompaktní. Niekedy si hráči na ihrisku nerozumejú, takže na tomto chceme pracovať. Musíme sa naučiť, ako zabezpečiť obranu a využiť momenty, ktoré sa nám naskytnú v ofenzíve,“ povedal 41-ročný niekdajší kanonier Dynama Kyjev či AC Miláno.

Bude mu chýbať niekoľko dôležitých hráčov. „Bohužiaľ, nepomôžu nám Stepanenko, Garmaš ani Bujaľskij, ktorí pôjdu na vyšetrenia do Nemecka. Menšie šrámy má síce aj Konopľanka, ale ten sa v utorok zapojí do tréningu,“ doplnil Ševčenko.

Prezradil, že Ukrajinci si v novembri mohli zmerať sily s Argentínčanmi. „Rokovania s nimi skutočne prebehli, ale osobne som bol proti tejto konfrontácii. Naša krajina prežíva ťažké časy a hrať s týmto protivníkom by bolo pre nás drahé. Je dobré, že hráme so Slovenskom, to je tiež veľmi silný súper,“ uzavrel Andrij Ševčenko.