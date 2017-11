Hrošovský: Máme štart z ríše snov. Nesmieme ho prehajdákať

Široký úsmev a dobrá nálada. Pozitívnemu rozpoloženiu Patrika Hrošovského (25) sa nemožno čudovať. Je jedným z oporných pilierov fungujúceho stroja Viktorie Plzeň, ktorá neohrozene kraľuje najvyššej českej futbalovej súťaži. V trinástich kolách nestratila ani bod, inkasovala len štyrikrát a s trinásťbodovým náskokom si užíva líderskú pozíciu. "Vedeli sme, že to bude náročné. Bolo to vydreté víťazstvo," vravel rodák z Prievidze po zápase so Slaviou Praha (1:0).

Patrik Hrošovský (vľavo) v drese Viktorie Plzeň v súboji s Mattiom Bonattim z Lugana. Autor: SITA/AP, Urs Flueeler

Vyhrali ste najtesnejším rozdielom. Bol to jeden z tých duelov, v ktorom rozhoduje jediná presná strela?

Dalo by sa to tak povedať. Hrali sme doma a chceli sme vypredaný štadión potešiť tromi bodmi. Veľmi sa tešíme z víťazstva a upevnenia nášho líderského postavenia.

Čo rozhodlo o tom, že ste strelili jediný gól vy a nie Slavia?

Ťažko povedať, nedá sa povedať, že by sme boli lepším mužstvom. Každý zápas proti Sparte či Slavii je vyrovnaný a rozhodujú ho maličkosti a chyby. Urobil ju súper a nám sa podarilo otvoriť skóre. To bol kľúč k úspechu.

Zavládla v šatni veľká radosť?

Samozrejme. (úsmev) Vyhrali sme všetky ligové zápasy a máme veľký náskok. Do konca je však ešte ďaleko, nesmieme nič podceniť a poctivo sa pripraviť na ďalšie stretnutia.

Na zápase sa zúčastnil aj Marián Čišovský, ktorý bojuje so zákernou chorobou. Ako ste vnímali časť ďakovačky, ktorá patrila jemu?

Máme radosť, že sme ho znovu videli a mohli sa mu odvďačiť aj osobne. Jeho boj sa s našimi obyčajnými zápasmi nedá porovnať. Sme radi, že sme ho podporili a aj on nás. Prajeme mu veľa šťastia a síl v jeho ďalšom boji.

Šéf pražskej Slavie Jaroslav Tvrdík Viktorii po zápase zagratuloval k titulu. Tréner Plzne Pavel Vrba zasa zdvíhal varovný prst. Ako vnímate 13-bodový náskok, ktorý máte pred Olomoucom?

Na takéto gratulácie či myšlienky o titule je ešte skoro. Trinásť bodov je veľký náskok, prežili sme štart z ríše snov. Bolo by skvelé, keby sa nám podarilo udržať si ho do konca jesene. Verím, že potom to už zvládneme. Prehajdákať taký veľký náskok by bola obrovská škoda.

Patrik Hrošovský. Autor: SITA, Peter Maďar

V lete pražské kluby – Sparta i Slavia – vo veľkom míňali a nakupovali zahraničné hviezdy. Plzeň sa vydala skromnejšou cestou, ktorá zatiaľ prináša úspech. Čím to je?

S veľkými nákupmi často prichádzajú aj rozsiahle zmeny v kádri i mentalite klubu. Niekedy to sadne, inokedy nie. Naša výhoda je v tom, že v Plzni sa káder obmenil minimálne a len sa vhodne doplnil. Hráme spolu už niekoľko sezón. Sme na seba zvyknutí na ihrisku i mimo neho. Také veci chcú čas. Navyše, presne vieme, čo môžeme očakávať od trénera Vrbu. Máme v hre naučené automatizmy a zatiaľ nám skvele vychádzajú.

Tešili ste sa do národného mužstva?

Jasné, na chalanov i atmosféru. Sme výborná partia. Je škoda, že sa nám nepodarilo dostať sa do baráže. Nesmieme však už obzerať a treba ísť ďalej. Čaká nás nová výzva.

Do nej vstúpite už bez Jána Ďuricu, ktorý sa po dvoch prípravných dueloch proti Ukrajine a Nórsku rozlúči s bohatou reprezentačnou kariérou…

Je to jeho rozhodnutie a musíme ho rešpektovať. Je to skvelý hráč a srdciar, ktorý na ihrisku vždy odovzdal maximum.

Čo očakávate od Ukrajincov a Nórov?

Ťažko povedať. Pre všetkých troch sú to prípravné zápasy po neúspešnej kvalifikácii. Je to však medzinárodná konfrontácia, v ktorej vám nikto nedá nič zadarmo. Budú sa chcieť ukázať a my tiež.