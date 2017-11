Kozák: Niektoré veci neviem stále prehltnúť. Radšej by som hral iné zápasy

„Všetci, čo sme tu, by sme radšej v tomto termíme hrali iné, vážne zápasy o postup na majstrovstvá sveta. Futbalový život však priniesol niečo iné,“ skonštatoval na pondelkovom zraze slovenskej reprezentácie v Senci pred dvoma záverečnými prípravnými stretnutiami. Jeho zverencov čaká už najbližší piatok Ukrajina v Ľvove a o týždeň v Trnave sa stretnú s Nórskom.

„Niektoré veci neviem stále prehltnúť,“ pokračoval kouč. „A mám pocit, že ma to ešte dlho neprejde. Stále mám vnútorný pocit, že mužstvo malo na to, aby hralo baráž. Urobili sme však chyby v úvode kvalifikácie, boli sme rozhádaní a stav nebol optimálny, aký si vyžadovali také dôležité zápasy. V závere kvalifikácie sme mali už za sebou úspešnú sériu, ale prišli náročné stretnutia v Anglicku a Škótsku. Hra nebola zlá, ale všetko do seba nezapadlo tak, ako by malo a jeden bod nám nakoniec chýbal.“

Záverečný zraz tohto roku využije Kozák aj na rozhovory s hráčmi. Viacerí, ktorí prekročili tridsiatku, avizovali, že si rozmyslia, aká bude ich najbližšia futbalová budúcnosť a či budú pokračovať v reprezentačnom tíme. Ján Ďurica už oznámil, že zápas s Nórskom bude jeho posledným v reprezentácii. Tréner bude debatovať najmä s Kozáčikom, Nemcom, Hubočanom, ale aj Kuckom a Pekaríkom.

„Zatiaľ sme spolu na túto tému nehovorili, ešte nebol čas, ale určite si ho do zápasu s Ukrajinou nájdeme. Je to potrebné a dúfam, že do najbližšieho stretnutia bude všetko jasnejšie.“

Podľa Kozáka sú pred mužstvom nové výzvy. Príprava na Ligu národov a kvalifikáciu ME 2022. Na zraze privítal Kozák všetkých 24 nominovaných hráčov. Z nich len Tomáš Hubočan sa hlásil o niečo neskôr ako ostatní, ale na večernom tréningu už bol trénerom k dispozícii. Otázkou zostáva, či budú všetci pripravení aj na prvé stretnutie, ktoré odohrajú Slováci v piatok v ukrajinskom Ľvo­ve.

„Najhoršie je na tom zdravotne Juraj Kucka, ktorý od kvalifikačného stretnutia v Škótsku minulý mesiac ešte nehral. Uvidíme, čo povedia lekári a ako dlho zostane s nami. Chcel som však, aby prišiel medzi nás. Problémy mal aj Martin Škrtel, ale on už začal s tréningami a verím, že jeho zdravotný stav sa natoľko zlepší, že bude k dispozícii na niektoré zo stretnutí,“ zdôraznil Kozák.