Miliónové odmeny v Lige národov. Koľko zarobia Slováci?

Premiérová edícia sa uskutoční v sezóne 2018/2019.

„UEFA prišla s touto súťažou najmä preto, aby zatraktívnila zápasy národných tímov. Doteraz sme mali ME a MS s európskou časťou kvalifikácie. Bolo tiež mnoho termínov, ktoré mohli národné zväzy využívať na prípravné zápasy. Liga národov vypĺňa všetky termíny, ktoré sú k dispozícii – aj pre prípravné súboje. Celý projekt je centralizovaný, televízne a reklamné práva predáva UEFA,“ povedal vo štvrtok počas tlačovej konferencie na pôde Slovenského futbalového zväzu (SFZ) jeho generálny sekretár Jozef Kliment.

UEFA v októbri zverejnila rozdelenie krajín do divízií na základe umiestnenia v príslušnom rebríčku. Slovensko figuruje v druhej (B) zo štyroch výkonnostných skupín (A, B, C, D).

Päťdesiatpäť krajín rozdelili do výkonnostných skupín podľa umiestnenia v renkingu národných mužstiev, v ktorom koeficient krajiny vznikol na základe výsledkov z MS 2014 (aj kvalifikácia), ME 2016 (aj kvalifikácia) a MS 2018 (len kvalifikácia).

Slovákom patrí 16. priečka. Najlepších 12 krajín preniklo do A-divízie, ďalších 12 do B-divízie, nasledujúcich 15 do C-divízie a zostávajúcich 16 do D-divízie. V „áčku“ a „béčku“ vzniknú štyri trojčlenné skupiny, v „céčku“ jedna trojčlenná a tri štvorčlenné a v „déčku“ štyri štvorčlenné.

Zápasy v skupinách naplánovali na september až november 2018, hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Najslabšie mužstvo z každej zo skupín klesne o jednu divíziu, víťaz každej zo skupín postúpi do vyššej.

Víťazi štyroch skupín v rámci A-divízie si v júni 2019 zmerajú sily na turnaji Final Four. Kvarteto tímov si prostredníctvom Ligy národov v play-off v marci 2020 vybojuje postup na ME 2020. V roku 2019 sa odohrá riadna kvalifikácia o postup na ME, z každej z desiatich skupín preniknú na šampionát dve krajiny.

„Z prípravných zápasov sa stávajú súťažné. Dôležité je to, že štyri krajiny si prostredníctvom účinkovania v tejto súťaži vybojujú postup na ME 2020, a nebudú to len krajiny papierovo najsilnejšie, ale aj tie z nižších poschodí rebríčka. V LN je každý bod a zápas veľmi dôležitý, pomôžu pri nasadení do ďalšej kvalifikácie,“ uviedol Kliment.

Žreb skupín Ligy národov sa uskutoční 24. januára 2018 vo švajčiarskom Lausanne; v tento deň predstavia tiež trofej, o ktorú budú národné tímy bojovať. Slováci by pred žrebom mali figurovať v rámci B-divízie v prvom z troch košov vedno s Rakúskom, Walesom a Ruskom.

Súpermi SR v premiérovej edícii súťaže následne bude jeden z kvarteta Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina a jeden zo štvorice Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko.

Za účasť v B-divízii Ligy národov zinkasuje SFZ milión eur. Ak SR triumfuje v skupine, získa ďalší milión.

„Z nášho hľadiska je to pomerne významná suma, pri predaji práv na prípravné zápasy by sme sa k takej sume nikdy nedopracovali. Priemerne za jeden zápas sme počas ostatného obdobia mohli získať 30-tisíc až 50-tísic eur. UEFA aj takto pomáha menším a stredným zväzom,“ skonštatoval Jozef Kliment.

„Každý termín musí byť vyplnený – ak nie je kvalifikačným zápasom či súbojom Ligy národov, tak prípravným duelom. UEFA bude pôsobiť ako mediátor či arbiter v prípade nezhôd,“ povedal generálny sekretár SFZ a na záver prezradil novinku:

„Je to bomba, ktorú sme sa dozvedeli v utorok na stretnutí vo Frankfurte. Ide o projekt rozšírenia Ligy národov na globálnu Ligu národov. UEFA predstavila európsku Ligu národov všetkým konfederáciám a stretlo sa to s nevídaným nadšením. Všetkým konfederáciám sa tento model zapáčil a majú záujem aplikovať ho celosvetovo. Teraz je už len otázka, či sa to začne už kvalifikáciou MS 2022 alebo až po tomto svetovom šampionáte – UEFA zatiaľ navrhuje druhú alternatívu.“

„Napríklad Južná Amerika – CONMEBOL – chce začať už o dva roky. Skupinovú fázu by mal každý kontinent vlastnú, potom by sa odohrala kvalifikácia, play-off tejto globálnej Ligy národov by však bolo už celosvetové – teda nie systémom doma a vonku, ale na jednom mieste. Mohli by sme napríklad hrať semifinále proti Uruguaju a finále proti Kamerunu. Od ďalšej kvalifikácie sa teda pripravuje projekt celosvetovej Ligy národov.“

Rozdelenie krajín do divízií a pravdepodobné nasadenie do výkonnostných košov pred januárovým žrebom futbalovej Ligy národov 2018/2019

A-divízia (4× 3 tímy):

1. kôš: Nemecko, Portugalsko, Belgicko, Španielsko

2. kôš: Francúzsko, Anglicko, Švajčiarsko, Taliansko

3. kôš: Poľsko, Island, Chorvátsko, Holandsko

B-divízia (4× 3 tímy):

1. kôš: Rakúsko, Wales, Rusko, SLOVENSKO

2. kôš: Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna a Hercegovina

3. kôš: Severné Írsko, Dánsko, Česko, Turecko

C-divízia (1× 3 tímy, 3× 4 tímy):

1. kôš: Maďarsko, Rumunsko, Škótsko, Slovinsko

2. kôš: Grécko, Srbsko, Albánsko, Nórsko

3. kôš: Čierna Hora, Izrael, Bulharsko, Fínsko

4. kôš: Cyprus, Estónsko, Litva

D-divízia (4× 4 tímy):

1. kôš: Azerbajdžan, Macedónsko, Bielorusko, Gruzínsko

2. kôš: Arménsko, Lotyšsko, Faerské ostrovy, Luxembursko

3. kôš: Kazachstan, Moldavsko, Lichtenštajnsko, Malta

4. kôš: Andorra, Kosovo, San Maríno, Gibraltár

Termíny:

september – november 2018: zápasy v skupinách Ligy národov

jún 2019: Final Four Ligy národov

marec 2020: play-off o účasť na ME 2020