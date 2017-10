Zápas proti Nórom bude jeho posledným. Kto končí v národnom tíme?

V Kozákovom kádri figuruje 24 hráčov. Nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel, pozvánku dostali aj stredopoliari Filip Kiss a Matúš Bero. Miestenku tiež získali mladíci Stanislav Lobotka, Albert Rusnák či Jaroslav Mihalík.

Pre zranenie chýba stredopoliar FC Kodaň Ján Greguš. Jediným zástupcom slovenskej Fortuna ligy je obranca MŠK Žilina Róbert Mazáň. Zraz nominovaných je v pondelok 6. novembra v Senci.

Slovensko, Ukrajina a Nórsko zhodne neuspeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS do Ruska, nevybojovali ani miestenku v novembrovej baráži. Slovensko obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže.

Ukrajina v I-skupine skončila na treťom mieste za Islandom a Chorvátskom, ktorému doma podľahla 0:2 v záverečnom priamom súboji o barážovú miestenku. Nóri v C-skupine nemiešali postupové karty; nad ich sily boli Nemci, Severní Íri aj Česi.

V októbrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) patrí Slovensku 24. miesto, Ukrajine 30. pozícia a Nórsku 58. priečka.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové medzištátne prípravné zápasy proti Ukrajine (10. 11. o 19.00 h SEČ v Ľvove) a Nórsku (14. 11. o 18.00 h v Trnave) brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Dúbravka (Sparta Praha/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Ján Ďurica, Tomáš Hubočan (obaja Trabzonspor/Tur.), Norbert Gyömbér (FC Bari/Tal.), Róbert Mazáň (MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Sparta Praha/ČR)

stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka, Matúš Bero (obaja Trabzonspor/Tur.), Filip Kiss (Al-Ittifaq/Saud. Arábia), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.)

útočník: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)

Náhradníci:

Brankári: Ján Novota (VSC Debrecín/Maď.), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.)

Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.), Jakub Holúbek (MŠK Žilina)

Stredopoliari: Ivan Schranz (Dukla Praha/ČR), Róbert Pich (Slask Vroclav/Poľ.) Útočník: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň/ČR)

Ján Ďurica a Leigh Griffiths. Autor: Reuters, LEE SMITH

Ďurica končí

Novembrové súboje budú posledné v národnom tíme pre 35-ročného stopéra tureckého Trabzonsporu Jána Ďuricu. Dosiaľ za reprezentáciu odohral 90 zápasov a strelil 4 góly.

„S Ďuricom som bol dohodnutý ešte pred touto kvalifikáciou, že bude jeho posledná. Proti Nórsku absolvuje rozlúčkový zápas, je na to pripravený,“ povedal Ján Kozák počas tlačovej konferencie na pôde Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a na margo iných starších reprezentantov doplnil:

„S Marekom Hamšíkom som sa rozprával, ten chce ďalej reprezentovať. Maťo Škrtel si nechal čas na to, aby sa porozprával s rodinou. Kucka a Pekarík sú vo veku, že by mali pokračovať. Čakajú ma rozhovory aj s Nemcom, Hubočanom a Kozáčikom. Z tohto kolektívu sa však ťažko odchádza. Za národný tím by mali hrať najlepší.“

Zdravotné problémy podľa kormidelníka SR aktuálne trápia dvoch členov kádra: „Dúbravka mal teplotu a menšie zdravotné problémy. Kucka od zápasu v Škótsku neodohral ani jeden duel, chceme však, aby prišiel a pozrú sa na neho naši lekári. Ostatní sú v poriadku.“