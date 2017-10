Slováci proti Ukrajincom v Ľvove, v Trnave nastúpia proti Nórom o 18.00

O štyri dni neskôr (14. 11.) privítajú Nórov v Trnave o 18.00 h. Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Ukrajinská strana v piatok 20. októbra potvrdila, že duel sa uskutoční v Ľvove; od pondelka je jasné, že od 19.00 h SEČ. Definitívny tiež je podvečerný začiatok trnavského súboja s Nórmi.

„Chceli sme odohrať jedno stretnutie vonku a jedno v domácom prostredí. Sme radi, že sa nám to podarilo takto vyriešiť. Doma v Trnave sa chceme takto rozlúčiť s našimi skvelými fanúšikmi, ktorí nás podporovali a my sme im za to vďační,“ uviedol pre web SFZ asistent hlavného trénera SR Jána Kozáka Štefan Tarkovič.

Slováci tesne neprenikli do novembrovej európskej baráže o postup na MS 2018 do Ruska. Zraz národného tímu pred novembrovými zápasmi bude v pondelok 6. 11. o 15.00 h v Senci.