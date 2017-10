Zosnulý otec by bol na neho hrdý. Syn slovenskej hokejovej legendy Pavla Demitru Lucas absolvoval debut v reprezentácii SR. Nevydal sa však v šľapajách svojho otca-hokejistu, ale učarovali mu zelený trávnik a kopačky.

Lucas Demitra nastúpil v stredu v drese slovenskej futbalovej reprezentácie do 15 rokov na prípravný zápas proti rovesníkom zo Švajčiarska. Mladí Slováci vyhrali 3:1, odveta bola na programe dnes v Pustých Úľanoch. Demitra junior, kmeňový hráč AS Trenčín, hral v stredu do 55. minúty.

Pavol Demitra tragicky zahynul 7. septembra 2011 pri nehode lietadla v Jaroslavli aj s celým tímom Lokomotivu. V čase tragédie mal Lucas 7 rokov. Dnes je mu štrnásť a patrí medzi talenty slovenského futbalu.