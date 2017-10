Koniec dohadom. Futbalisti spoznali súperov v prípravných zápasoch

Zverenci trénera Jána Kozáka, ktorí si nevybojovali účasť v baráži o postup na MS 2018 do Ruska (v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest v kvalifikácii obsadili poslednú 9. pozíciu, pozn.), nastúpia v piatok 10. 11. na Ukrajine proti domácemu tímu a o štyri dni neskôr v utorok 14. 11. privítajú na Štadióne Antona Malatinského v Trnave reprezentáciu Nórska.

Informuje o tom oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Život ide ďalej. Tým, že sme do poslednej chvíle nevedeli, či nastúpime v baráži, nemohli sme dopredu nič riešiť. Preto sme radi a vítame možnosť v tomto novembrovom asociačnom termíne hrať proti kvalitným tímom, ako sú Ukrajina a Nórsko. Veď napríklad Ukrajina bojovala o baráž do poslednej chvíle rovnako ako my. Týmito dvoma duelmi sa pre nás už začína príprava na majstrovstvá Európy 2020,“ uviedol pre web SFZ asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič a pokračoval:

„V hre boli aj iné mužstvá – Turecko, USA, Albánsko a Holandsko, no napokon definitíva padla na Ukrajinu a Nórsko. Chceli sme odohrať jedno stretnutie vonku a jedno v domácom prostredí. Sme radi, že sa nám to podarilo takto vyriešiť. Doma v Trnave sa chceme takto rozlúčiť s našimi skvelými fanúšikmi, ktorí nás podporovali a my sme im za to vďační.“

V prípade Ukrajiny zatiaľ ešte nie je jasné, v ktorom meste sa zápas 10. novembra bude konať. Proti Nórsku 14. 11. zasa nie je daný začiatok trnavského duelu na Štadióne Antona Malatinského – City Arene. Definitívna dohoda je ešte „čerstvá“, po rokovaniach SFZ s obidvoma súpermi sa definitívne spečatila v utorok 17. októbra.

"Teraz už len zostáva dotiahnuť dejisko zápasu s Ukrajinou a čas súboja s Nórskom, keďže v rovnaký deň hrá aj ‚dvadsaťjednotka‘ v Španielsku kvalifikačný duel a ešte nie je stanovený čas výkopu. Nechceme, aby diváci prišli o možnosť vidieť obidva zápasy,“ doplnil asistent kouča Jána Kozáka pri A-mužstve SR Štefan Tarkovič.

Zraz slovenskej futbalovej reprezentácie bude v pondelok 6. novembra o 15.00 h v Senci.