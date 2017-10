Do Trnavy by mali prísť Nóri. Američania dali prednosť Portugalcom

Je ním svetový šampionát v roku 2022, ktorý bude hostiť Katar. Keďže najbližší súťažný súboj čaká na Američanov až v roku 2019, absolvujú teraz sériu prípravných stretnutí.

Ten prvý už v novembri, keď 14. novembra preverí ich silu Portugalsko, ktoré si vybojovalo miestenku do Ruska 2018. Obaja súperi sa stretli na MS 2014 v Brazílii, ich súboj sa skončil nerozhodne 2:2.

Keďže tréner Bruce Arena odstúpil po prehre s Trinidadom a Tobagom 1:2, ktorá znamenala koniec nádejám na postup, v novembri americký výber povedie dočasný kouč. Jeho meno ešte nie je známe. Niekoľko dní pred súbojom v Portugalsku odohrajú Američania aj ďalší prípravný duel na „starom kontinente“, pravdepodobne v Nórsku.

Práve na termín 14. novembra 2017 prichádzal do úvahy prípravný súboj Slovensko – USA, slovenská strana mala v zálohe zápas proti Nórom. Keďže Američania dali prednosť Portugalčanom, do Trnavy by tak mali pricestovať práve reprezentanti Nórska.