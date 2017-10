Pod zlý rozbeh kvalifikácie sa podpísali aj kauzy. Čo najviac sklamalo Kozáka?

"Som presvedčený, že mužstvo by baráž zvládlo a myslím si, že ani na šampionáte by sme nehrali podradnú úlohu. Je to obrovské sklamanie,“ povedal v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) šéf realizačného tímu už s istým časovým odstupom od posledného vystúpenia v kvalifikácii na svetový šampionát do Ruska.

„Do Škótska sme cestovali s jasným cieľom vyhrať, nechceli sme hrať na remízu. Mali sme svoju kvalitu, no nikto nerátal s tým, že budeme hrať 70 minút oslabení. Snaha hráčov pobiť sa aj v takomto stave o výsledok bola enormná, siahli na dno svojich síl, no napokon sme inkasovali v poslednej minúte a prišli sme o baráž,“ hodnotil Ján Kozák duel v Škótsku.

Práve ten bol pre neho najväčším zápasovým sklamaním kvalifikácie. Dotkol sa aj osoby hlavného rozhodcu v meraní síl v Glasgowe: „Som presvedčený, že keby boli sily na ihrisku vyrovnané, boli by sme úspešní. Nie som tu na to, aby som hodnotil výkon rozhodcu, ale jeho nomináciu na zápas v Glasgowe považujem za nešťastné rozhodnutie. Srb Mažič nám viedol zápas s Anglickom doma, v ktorom dal červenú kartu Škrtelovi, inkasovali sme gól v závere a navyše následky tohto duelu riešila aj disciplinárna komisia FIFA. Skrátka, pohľad hráčov na neho nebol dobrý a aj po čase vyvolával emócie. Prešiel som si všetkých 270 zápasov kvalifikácie a iba nám a Turkom sa stalo, že im jeden rozhodca viedol dva súboje. Nuž, museli sme sa vyrovnať v takomto veľmi dôležitom stretnutí aj s týmto faktom. Nič to však nemení na tom, že sme meranie síl so Škótmi nezvládli, no nemáme sa za čo hanbiť.“

Marek Hamšík v akcii v zápase proti Škótsku. Autor: Reuters, LEE SMITH

Kouč A-tímu SR sa vrátil i na začiatok kvalifikácie, ktorú začali Slováci dvoma prehrami – doma proti Anglicku a v Slovinsku. Pod zlý rozbeh sa podľa neho podpísali aj rôzne kauzy.

"Nepredpokladal som, že po úspešnom vystúpení na ME k nim môže prísť. Prial by som si, aby sme boli ako národ jednotnejší, súdržnejší, pretože iba to je cesta k úspechu. Nečakal som také reakcie, aké zrazu prišli pred začiatkom novej kvalifikácie a stálo nás dosť síl dať všetko opäť do poriadku. Až traja hráči boli počas kvalifikácie vylúčení, čo je dosť a tiež to malo vplyv na výsledky. V štyroch zápasoch, v ktorých sme neboli horším tímom, sme ho nezískali. Veľmi ma mrzí, že sme nedostali šancu hrať baráž a pobiť sa o MS. Som z toho smutný kvôli hráčom, pre mnohých mala byť účasť na šampionáte vyvrcholením ich bohatej kariéry. Pre slovenský futbal urobili veľa a mohli ju ukončiť práve v Rusku, na vrcholnom podujatí,“ povedal 63-ročný tréner pre web SFZ.

Na otázku, čo by dnes urobil inak v dueli v Slovinsku, rodák z Matejoviec nad Hornádom odpovedal: „Mal som zviazané ruky situáciou, v zostave bolo veľké množstvo vynútených zmien. Dnes však už viem, že by som väčší dôraz kládol na veci, ktoré nesúvisia s futbalom, a zmenil by som ich, aby hráči mali čisté hlavy a mohli sa sústrediť iba na futbal.“

Čo ho najviac potešilo počas uplynulého kvalifikačného cyklu? „To, že sme si dokázali v tíme vyriešiť problémy, že sme si utvorili dobrú atmosféru a s ňou prišli aj dobré výsledky. Veľkú radosť som mal z toho, že na to zareagovali aj diváci. Všimli si, že hráme poctivý futbal a začali nám fandiť nielen v domácom prostredí, ale cestovali za nami vo veľkom počte aj na ihriská súperov, čo doteraz nebolo. Podarilo sa nám do mužstva zabudovať mladých hráčov, Škriniar i Lobotka podávali dobré výkony.“

Stanislav Lobotka v obkľúčení Škótov. Autor: Reuters, Jane Barlow

Na margo toho, že v tíme sú viacerí tridsiatnici, Ján Kozák povedal: „Niečo som im predostrel, s niektorými som sa rozprával, ale nebol na to vhodný čas, pretože až do poslednej chvíle sme sa potrebovali koncentrovať na zápasy. V reprezentácii majú byť tí najlepší a proces obmeny má ísť prirodzenou cestou. Keď príde lepší, pomaly ho treba zabudovať do mužstva tak, ako to bolo v prípade Škriniara a Lobotku. Do tímu sa tlačia ďalší – Rusnák, Duda – na príležitosť čakajú Gyömbér, Hrošovský, Sabo. Sám som zvedavý, ako to dopadne po našich rozhovoroch.“

Kozák ponúkol aj víziu budúcnosti a recept, ako úspešne zvládnuť ďalšie úlohy: "Ak chceme postupovať na vrcholné podujatia, musíme sa výsledkami priblížiť k tým najlepším tímom, čo sa nám naposledy nepodarilo. V kvalifikácii ME 2016 sme zdolali top favorita Španielsko, teraz sme s Anglickom nezískali ani bod a bez dobrých výsledkov s najlepšími sa jednoducho nedá postúpiť. To bude jedna z našich úloh: pripraviť mužstvo bodovať s tými najlepšími. Čaká nás totiž iný model kvalifikácie a na ME 2020 sa bude už postupovať nielen z nej, ale aj z novej súťaže Ligy národov, ktorá sa začne hrať už na jeseň 2018.“