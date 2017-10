Rebríček FIFA: Slováci po kvalifikácii klesli o päť miest, líder sa nezmenil

V porovnaní so septembrovou edíciou ide o pokles o päť priečok, tím SR má o 82 bodov menej. Pre reprezentáciu Slovenska je historickým maximom v rebríčku FIFA 14. pozícia z augusta 2015.

Lídrom poradia je Nemecko (1631 bodov), má o 12 bodov viac než Brazília (1619 b.) na 2. mieste. S výrazným odstupom nasledujú Portugalsko (1446 b.) a Argentína (1445 b.). V Top 10 sú aj Belgicko, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Čile a premiérovo Peru.

Zverenci Jána Kozáka začiatkom októbra prehrali 0:1 v Glasgowe so Škótmi a zvíťazili 3:0 v Trnave nad Malťanmi na záver bojov v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska. Slováci obsadili v „efku“ 2. miesto, neprenikli však do novembrovej baráže o účasť na svetovom šampionáte: v tabuľke „druhých“ obsadili 9. priečku; jedinú, ktorá nezaručila baráž.

Žreb baráže sa uskutoční v utorok 17. októbra o 14.00 h vo švajčiarskom Zürichu. Nasadenými krajinami – práve na základe októbrového rebríčka FIFA – sú Švajčiarsko, Taliansko, Chorvátsko a Dánsko, nenasadenými Severné Írsko, Švédsko, Írsko a Grécko. Ich výbery budú bojovať o zostávajúce štyri európske miestenky. Prvé zápasy sú na programe 9. – 11. novembra, odvety 12. – 14. novembra.

Slováci by v novembrovom asociačnom termíne mali odohrať dve prípravné stretnutia. Možnými protivníkmi pre duel na súperovej pôde sú Albánsko (71. v rebríčku, 498 bodov) a Ukrajina (30., 818 b.), pre duel na domácom ihrisku USA (27., 843 b.) a Nórsko (58., 620 b.).

Medzinárodná futbalová federácia registruje v poradí 211 krajín. Ďalšia aktualizácia rebríčka FIFA bude 23. novembra 2017.