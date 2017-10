Dvaja neúspešní. Slováci v novembri zrejme privítajú v Trnave USA

Možnými súpermi sú 10. novembra Albánsko alebo Ukrajina (vonku), o štyri dni neskôr na domácej pôde ako súperi prichádzajú do úvahy USA alebo Nórsko. Informuje o tom denník Šport.

„Chceme odohrať dvojzápas s tým, že najskôr by sme nastúpili 10. novembra vonku a o štyri dni neskôr by sme sa predstavili pred vlastnými fanúšikmi,“ cituje Šport asistenta reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča.

V prvom dueli prichádza do úvahy jeden z dvojice Albánsko – Ukrajina. „Ukrajinci sú sklamaní rovnako ako my z neúspechu v kvalifikácii. V priebehu najbližších dní by sa mali vyjadriť ohľadom možnosti prípravného zápasu,“ povedal Tarkovič.

Trnavská City Aréna by mohla 14. novembra privítať USA, ktoré sa nečakane nepredstavia na MS v Rusku. „Američania by mali v novembri pricestovať do Európy na ,trip'. V rámci neho odohrajú najskôr súboj v Nórsku a potom by sa mali predstaviť u nás. Ak by táto možnosť z nejakého dôvodu nevyšla, alternatívou je pre nás domáci duel práve s Nórmi, ktorí by si s nami veľmi radi zahrali,“ dodal Kozákov asistent pre spomenutý denník.