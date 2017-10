Mladí Slováci dostali veľkú lekciu, so Španielmi prehrali 1:4. A mohli aj viac

Hlasy (zdroj: TV Dajto, SITA):

Pavel Hapal (tréner SR „21“): „Chceli sme vydržať so súperom čo najdlhšie pri výsledku 0:0. Kvalita Španielov je však neskutočná, sú výborní s loptou. Oni hrajú strojový futbal, my sme dosť behali bez lopty, čo stálo mužstvo veľa síl. Pre nás to bol veľmi náročný duel, strácali sme lopty. Musíme uznať silu protivníka, tá je neuveriteľná. Jednoduchou a presnou kombináciou sa dostávali do našej šestnástky. Ďakujeme divákom v Poprade, boli skvelí. Škoda, že sme sa im neodvďačili proti Islandu či teraz proti Španielsku nejakým bodovým ziskom. Dnes si však musíme priznať, že súper bol jednoznačne lepší. Treba sa poučiť a nachystať sa na novembrový súboj v Španielsku.“

Denis Vavro (obranca a kapitán SR „21“): „Pri mojej prvej šanci som to mal lepšie trafiť. Nevieme ubrániť ľahké situácie, zaslúžene sme prehrali. Španieli sú niekde inde ako my, mali veľké individuality, ktoré rozhodli zápas. V odvete to musíme zatvoriť a čakať na jednu šancu. Kvalifikácia je ešte dlhá, treba zabrať, vyhrávať a dostať sa na druhé miesto.“

Lukáš Čmelík (stredopoliar SR „21“): „Vedeli sme, že nás čaká ťažký súper, ktorý je silný v hre s loptou, a to sa aj potvrdilo. Takmer celý zápas sme behali bez nej. Bojovali sme, ale bolo to ťažké. Oni si prihrávali ešte aj pred šestnástkou, my sme robili, čo nám naša kvalita dovolila. Bohužiaľ, bol to obrovský rozdiel a pre nás obrovská škola tento zápas.“