Pre mnohých to bola posledná šanca, väčšina opôr nevydrží do MS 2022

Na Eure sa zúčastnil ako hráč a vlani sedel na lavičke národného tímu ako tréner. Na majstrovstvách sveta si v čase aktívnych rokov takisto pripísal účasť, ale na prípadnú trénerskú skúsenosť si musí počkať ďalšie štyri roky.

Zostali pred dverami baráže

Kozák prevzal národný tím v rozbehnutej kvalifikácii MS 2014 a viedol ho potom v dvoch nasledujúcich. V minulej sa jeho tím prebojoval na európsky šampionát do Francúzska, teraz zostal pred dverami baráže. Domnieva sa, že súčasný tím by si ju zaslúžil.

„V predchádzajúcej kvalifikácii sme hrali zväčša zo zabezpečenej obrany, zozadu, čakali sme na chyby súpera. Teraz od druhého zápasu so Slovinskom sme sa usilovali presadiť sa svojím spôsobom hry, či sme hrali doma alebo vonku,“ hodnotil.

V minulej kvalifikácii zažili Slováci senzačný štart. Zdolali Ukrajinu i Španielsko, najväčších favoritov.

„Ale v oboch stretnutiach boli súperi lepší, dominovali. Mali sme z nich šesť bodov. Teraz sme vyhrali šesť stretnutí. Zápasy, v ktorých bol priebeh vyrovanný, alebo mal súper trošku navrch, sme všetky prehrali,“ doplnil slovenský kouč, ktorý je rekordérom v počte zápasov na slovenskej reprezentačnej lavičke a dosiahol aj najlepšiu bilanciu.

Najslabší výkon v Slovinsku

Pripomenul, že favoritom skupiny bolo od začiatku Anglicko. „S najsilnejšími tímami v skupine sme nemali pred štartom kvalifikácie pozitívnu bilanciu – s Anglickom, Slovinskom a ani s Litvou, so Škótskom sme sa dovtedy nestretli… Škóti a Angličania sú doma silní. Vedel som, že každý bod bude dôležitý,“ pokračoval Kozák.

Slovákom urobili škrt cez rozpočet najmä prvé zápasy vlani na jeseň. Po premiérovej účasti na šampionáte vo Francúzsku, keď sa riešili opäť aj viaceré nefutbalové témy, úvod novej kvalifikácie nezastihol mužstvo v optimálnej koncentrácii a forme. S Anglickom inkasovalo gól v 94. minúte… Viac ako polhodinu hralo bez vylúčeného kapitána Škrtela, ktorý chýbal mužstvu aj v nasledujúcom súboji v Slovinsku. Tam podali Kozákovi zverenci najslabší výkon v kvalifikácii.

Za tieto dva zápasy zaplatili, lebo ak chceli pomýšlať na postup, už si nemohli dovoliť zaváhania. Kvalifikácia je dlhodobá súťaž, pred Slovákmi bolo osem ďalších náročných zápasov. V troch stretnutiach stratili body v závere – doma s Anglickom z poslednej akcie, v Škótsku po dlhom oslabení v predposlednej minúte a v Slovinsku sa rozhodlo štvrťhodinu pred koncom. Po zbabranom úvode Kozák často zdôrazňoval, že úspechom bude, ak mužstvo zostane v hre až do konca a ak aj jeseň bude ešte zaujímavá a bude ešte o čo hrať. To sa, našťastie, stalo.

Dostať sa na Euro je ľahšie

Cieľom, ktorý si aj sám stanovil, bolo skončiť na druhom mieste v F-skupine a postúpiť do baráže. „Z druhého miesta sme v minulej kvalifikácii išli priamo do Francúzska, teraz nám to nestačilo ani na baráž,“ povzdychol si.

To však bola úplne iná situácia. Počet účastníkov vo finálovom turnaji majstrovstiev Európy sa zvýšil a vo Francúzsku sa predstavilo až 24 mužstiev. Mnohí toto rozšírenie kritizovali, pretože na kontinentálnom šampionáte štartoval skoro každý druhý tím kvalifikácie. Ešte aj tretie mužstvá v skupinách mali šancu, pretože dostali príležitosť v play off. Výnimočnosť takéhoto postupu sa trochu zoslabila.

Postupový kľúč na svetový šampionát je teraz prísnejší. V minulosti sa menil, ale prvý raz baráž zaviedli pred vyše tridsiatimi rokmi, v boji o MS 1986. Odvtedy sa nenašiel ani jediný prípad, aby sa do baráže dostalo mužstvo, ktoré v skupine nazbieralo štyri prehry. Ba často sa stávalo, že tento rizikový súboj kto z koho musel podstúpiť aj tím, ktorý v skupine nepodľahol ani raz, alebo si pripísal len jednu prehru.

Väčšina opôr nevydrží do MS 2022

Slováci sa prebojovali na MS jediný raz. Kvalifikáciu do Afriky 2010 zvládli excelentne, hoci si ju skoro pobabrali v závere, keď doma podľahli Slovinsku.

Výborne sa držali aj v kvalifikácii MS 2006, keď v skupine na čele s Portugalskom, Ruskom a Lotyšskom podľahli len v Lisabone a obsadili druhé miesto, ktoré im zabezpečilo štart v baráži. V nej bolo nad sily Galisovho výberu Španielsko.

Pre viacerých hráčov, ktorí doteraz patrili do základnej zostavy Kozákovho mužstva, bola aktuálna kvalifikácia poslednou šancou dostať sa na svetový šampionát. Obmena kádra sa začala už po Francúzsku, keď z neho odišli Mucha, Šesták, Švento, Pečovský, Saláta (niektorých vyradili zranenia).

Je otázne, či sa Kataru 2022 dožijú v tíme súčasní tridsiatnici Kozáčik (33), Ďurica (35), Škrtel (32), Hubočan (32), Nemec (32), Pekarík (31). Aj Kucka už vo februári tohto roku oslávil 30 rokov, Hamšík preskočil túto hranicu nedávno a Ďuriša to čaká čoskoro. S niektorými staršími a skúsenejšími môže síce Kozák ešte rátať, ale či potiahnu v národnom drese ďalšie štyri roky, to sa bude odvíjať najmä od ich zdravotného stavu i motivácie.