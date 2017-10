NÁZOR: Cieľ splnený, tím neúspešný

Slováci ukoristili so slovinskou pomocou druhé miesto v skupine za Anglickom, ale táto rozprávka nemá šťastnú pointu. V play off si ako jediní druhí nezahrajú.

Slovenský zázrak sa nekonal. Prevláda smútok, pretože aspoň baráž sa zdala byť na dosah. Len súhra priaznivých okolností umožnila Kozákovým zverencom, že v kvalifikácii žili ešte chvíľu aj po skončení svojho posledného zápasu. Hoci im v tabuľke svietili štyri prehry. S takou bilanciou sa nepostupuje.

Futbalisti majú za sebou jednu z horších kvalifikácii. Doposiaľ sa len raz stalo, že si v skupine pripísali viac prehier. Potenciál súčasného tímu bol väčší. Aj herne. Aj výsledkami. Najmä štart kvalifikácie ho nezastihol vo forme a pohode. Po dvoch zbytočných prehrách naháňal zajaca za chvost.

O smole hovoriť nemôže. To by Walesania museli roniť krokodílie slzy, pretože s jednou prehrou, aj to v poslednom kole, sa nedostali ani do baráže.

Jedna významná reprezentačná etapa sa končí. Väčšina súčasných opôr úspešnej slovenskej generácie nepremenila poslednú šancu zahrať si ešte raz na svetovom šampionáte. O štyri roky budú za horizontom optimálnych futbalových možností.

Najväčším plusom neúspešnej kvalifikácie je skutočnosť, že mená ich nástupcov sú už známe (Škriniar, Lobotka, Rusnák, Duda…). V tíme rýchlo zapustili korene. To už bude robota pre nich, aby zlepšili hrozivú bilanciu. Dve účasti na šampionáte z dvanástich pokusov je naozaj málo.