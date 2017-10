Smútok aj hnev už pominuli. Po zakopnutí čaká mladíkov Španielsko

S Islandom zakopli a v utorok ich čaká Španielsko. Mladí slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa môžu vrátiť na čelo 2. skupiny kvalifikácie ME 2019, ale podmienkou je zdolať v druhom stretnutí na popradskom štadióne najväčšieho favorita. Španieli na nedávnych ME hrali vo finále a v ňom podľahli Nemcom 0:1.

Zverenci českého trénera Pavla Hapala si nečakane skomplikovali situáciu, keď uplynulý štvrtok podľahli Islandu (0:2) a v závere prišli aj o vylúčeného kapitána Jakuba Hromadu. Tréneri majú k dispozícii 23-členný káder a rozhodli sa nepovolať za neho náhradníka.

Rozobrali si prehru so severanmi a pripravovali sa pod Tatrami na ďalšieho, v poradí štvrtého súpera v aktuálnej kvalifikácii. „Španieli majú silný tím a sú favoritom našej skupiny,“ pripomína Hapal. „Zápas s nimi bude úplne iný, súper je veľmi silný v hre s loptou. Možno nám to bude viac vyhovovať.“

Predchádzajúci slovenský tím si dokázal poradiť aj so silnými súpermi, vyhral svoju kvalifikačnú skupinu a predstavil sa v júni na ME v Poľsku. Teraz by na to rád nadviazal, v Hapalovom kádri je viacero futbalistov, ktorí pôsobili aj v minulom výbere.

"Smútok aj hnev po zápase s Islandom už pominuli. Naše myšlienky už vedú k najbližšiemu súperovi. Chystáme sa na to, aby sme sa pokúsili urobiť malé futbalové prekvapenie a zdolali Španielov,” vraví Hapalov asistent Oto Brunegraf na stránke SFZ.

Slovákom by k tomu mohla pomôcť aj početná divácka kulisa. O zápas, ktorý má výkop v utorok o 20.30, je záujem a možno bude vypredané (kapacita hľadiska je 5700 miest).

Slováci majú na konte dve víťazstvá a prehru. Španieli odohrali zápas v Estónsku a vyhrali ho 1:0. Obaja utorňajší súperi, ktorí patrili k najväčším kandidátom na prvé dve miesta, sa stretnú na budúci mesiac v odvetnom zápase na španielskej pôde.