Dúbravka: Kozáčika som zo zostavy nevytlačil. Sme jedna partia

Ako ste sa vyrovnávali s novou realitou?

Tak to vo futbale býva. Niekedy má brankár plné ruky práce, v nedeľu nebola skoro žiadna. Ale aj tieto stretnutia sú pre brankára náročné. Musí byť stále v strehu, pripravený. Chalani však hrali proti Malte výborne, do ničoho ju nepustili. Druhým gólom sme sa upokojili a potom už jasne dominovali.

Mali ste aspoň možnosť sledovať druhý zápas v Ľubľane a podávať spoluhráčom informácie…

(smiech) To je fajn predstava, ale to, samozrejme, nešlo. Musel som sa naozaj aj v tejto situácii maximálne koncentrovať, ako každý z nás. Ako som povedal, v tomto je to pre mňa ešte ťažšie, ako keď som pod paľbou súpera.

Nemali ste informácie o vývoji stretnutia v Ľubľane?

Zachytili sme, že tribúny boli najskôr chvíľu ticho. A potom sa zrazu začali radovať. Impulz sme mali od divákov. My sme však potrebovali predovšetkým zvládnuť zápas s Maltou. Až potom sme sa mohli pozerať na iné skupiny a na výsledky ďalších stretnutí.

Čo ste si vraveli v prestávke, keď po prvom polčase Škóti viedli v Slovinsku?

Zjednotili sme sa na tom, že musíme najprv vyhrať tento zápas, lebo len s troma bodmi má význam sa pozerať na iných. To bolo kľúčové.

Ste optimista, veríte v postup do baráže?

Verím, že šťastena sa prikloní k nám.

Martin Dúbravka patril v Glasgowe medzi najlepších hráčov Slovenska. Autor: Reuters, RUSSELL CHEYNE

Vedeli ste hneď po súboji v Škótsku, že budete chytať aj v nasledujúcom zápase?

Nevedel, zvyčajne sa to hráč dozvie deň pred stretnutím, aby sa mohol už priebežne pripravovať. Nejaké informácie som mal v sobotu a v nedeľňajšej príprave to tréner potvrdil.

S Kozáčikom ste dlhšie spolupracovali, boli ste jeho spoľahlivou dvojkou, ale teraz ste ho vytlačili zo zostavy…

Nevnímam to tak, že som ho vytlačil zo zostavy. Sme jedna partia, jeden tím. Dlho som ho podporoval, teraz sa to možno len na chvíľu otočilo. Neexistuje nijaké pravidlo, že teraz som chytal ja a nabudúce sa zasa postavím automaticky medzi žrde. Všetci brankári máme v mužstve výborné, nadštandardné vzťahy. Celý národný tím drží spolu, to je veľmi dôležité.

Aké ste mali odozvy na váš skvelý výkon proti Škótsku?

Mal som v ňom veľa práce a aj reakcií bolo veľa. Z môjho pohľadu to bol pamätný zápas, len ma mrzí, že to nedopadlo inak. Dostal som množstvo povzbudivých esemesiek a aj veľa motivačných, aby som pracoval na sebe ďalej.

Ozvali sa aj z Letnej, kde pôsobíte?

Jasné, ozvali sa aj sparťania.