Slovenský futbalový odkaz do Cardiffu i Kyjeva. Poprosíme bez korenia

Dôvod je jednoduchý: remíza v Cardiffe či Kyjeve – vrátane bezgólovej – ich posunie do baráže o účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Rusku. Scenárov priaznivých pre SR na záver skupinovej fázy európskej časti kvalifikácie však je viac.

Slováci boli pred nedeľňajším vyvrcholením F-skupiny eliminácie v náročnej pozícii, boj o konečnú druhú priečku „efka“ však napokon aj s pomocou Slovincov zvládli a naďalej majú nádej na účasť v baráži o svetový šampionát. Zverenci Jána Kozáka v Trnave nutne potrebovali víťazstvo nad outsidermi z Malty; dvoma gólmi Adama Nemca a zásahom Ondreja Dudu misiu splnili a uspeli 3:0. Zo súbežne hraného stretnutia v Ľubľane potrebovali Slováci bodové zaváhanie Škótov, po remíze 2:2 sa teda tím SR tešil z návratu na 2. priečku „efka“.

Do novembrovej baráže o MS prenikne osem mužstiev s najlepšou bilanciou z dodatočnej tabuľky tímov z druhých priečok, poslednému mužstvu tohto poradia sa rozplynie sen o svetovom šampionáte. Do úvahy sa berú výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom, každá z deviatich skupín je šesťčlenná. Prvým kritériom pre určenie poradia v tabuľke „druhých“ je počet získaných bodov, následne rozdiel v skóre a počet strelených gólov. Slováci sú v hre s 12 bodmi a skóre 11:6 (+5).

Slovenskí reprezentanti po skončení vlastného boja musia čakať na vývoj v zostávajúcich skupinách; do úvahy prichádzajú priaznivé scenáre v D-skupine, H-skupine a I-skupine. Záverečné zápasy „déčka“ a „íčka“ sú na programe v pondelok, posledné duely „háčka“ v utorok; zhodne od 20.45 h SELČ.

V súvislosti s D-skupinou je pre SR základnou – a z hľadiska realizácie mimoriadne pravdepodobnou – podmienkou konečná 6. priečka pre Moldavsko. Ak v konečnom účtovaní budú na chvoste Gruzínci, Slováci sa za žiadnych okolností v tabuľke druhých tímov nedostanú pred mužstvo z „déčka“.

Je však veľmi nepravdepodobné, že Moldavsko sa v záverečnom kole vyšvihne o stupienok nahor – muselo by zmazať nielen trojbodové, ale aj trinásťgólové manko na Gruzínsko. Moldavci v Kišiňove privítajú Rakúšanov, Gruzínci sa predstavia v Belehrade v súboji s domácimi Srbmi.

Ak sa naplní táto základná podmienka, pre SR sa ponúkajú dve navzájom úplne nezávislé priaznivé alternatívy – prehra Srbska s Gruzínskom, resp. remíza Walesu s Írskom. Prvá i druhá možnosť by pre Slovensko znamenala istotu baráže.

Ak Srbsko prehrá a v „déčku“ obsadí druhú priečku, v tabuľke druhých tímov bude mať 12 bodov a horšie skóre než SR (maximálne +2). Ak Wales s Írskom remizuje a prenikne do tabuľky druhých tímov, bude v nej mať 12 bodov a horšie skóre než SR (+2).

V pondelok v I-skupine Slovákom pomôže len jeden scenár: remíza Ukrajiny s Chorvátskom v Kyjeve. V takom prípade Chorvátsko prenikne do tabuľky druhých tímov s 12 bodmi a horším skóre než SR (+2).

Ak v prospech SR nezahrá žiadna z pondelkových alternatív, zostane už len jedna utorková z roviny teórie v H-skupine: víťazstvo Bosny a Hercegoviny v Estónsku v kombinácii s prehrou alebo remízou domáceho Grécka v súboji s outsiderom z Gibraltáru. Tento scenár by do tabuľky druhých tímov posunul Bosnu, mala by v nej 11 bodov, teda o bod menej než Slovensko.