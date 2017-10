Pesimista Kozák: Bod nám bude chýbať

Na otázku, čo ho v dueli proti Malte najviac potešilo, odpovedal Kozák takto: "To, akým spôsobom sa hráči dopracovali k víťazstvu. V mužstve je veľká kvalita, hráči sa zlepšujú. Vedia si poradiť so zhustenou defenzívou. Otvorenie súperovej obrany trvalo trochu dlhšie, ale trpezlivou hrou sme sa dostali ku gólu. Po druhom góle to z hráčov spadlo, prišla uvoľnenosť, ľahkosť, pekné kombinácie i hra, vo fantastickej atmosfére. Pre to sa oplatí robiť futbal, a to ma potešilo.“

Ďalší fakt, z ktorého mal dobrý pocit, bol plný Štadión Antona Malatinského. "Teším sa tomu, pretože, keď sme hrali s Maltou prípravný zápas pred kvalifikáciou na ME s Ukrajinou, v Žiline bolo okolo dvetisíc ľudí a spytoval som sa, pre koho ten futbal robíme. Proti takmer tej istej Malte bol teraz plný štadión, fantastická atmosféra. Ľudí nemožno oklamať. Vidia prístup hráčov, kvalitnú hru, aj individuálnu, a dnes už máme v tíme aj individuality. Posúvame sa, a to ma teší.“

Reprezentácia pod vedením 63-ročného kormidelníka odohrala dve kvalifikácie – jednu na majstrovstvá Európy, druhú na MS. V čom vidí posun v hre slovenského tímu?

„Najmä v tom, že kým v prvej kvalifikácii sme hrali vyložene zozadu, zo zabezpečenej obrany a čakali sme na chyby súpera, teraz, od domáceho zápasu proti Škótsku sme sa jednoznačne presadili naším spôsobom hry, či sme hrali doma alebo vonku, prepracovali sme sa k sérii piatich víťazstiev,“ vyhlásil.

„Jeden bod nám bude chýbať. Samozrejme, je to futbal, všeličo sa môže stať, mužstvá to majú vo svojich rukách. V skupine bol po vyžrebovaní jeden top favorit Anglicko plus štyri mužstvá, a ani s jedným sme nemali úspešnú bilanciu, okrem Škótov, s ktorými sme nehrali,“ uviedol Kozák.

"So Slovinskom sme prehrali dva zápasy, s Litvou dva remizovali… Anglicko a Škótsko sú doma veľmi silné, vedel som, že každý bod bude dôležitý. Čo ma veľmi mrzí, že jeden bod nám bude asi chýbať a hráči, ako sú momentálne nastavení, by si zaslúžili hrať baráž. Ale vo futbale to neplatí,“ porovnával reprezentačný kouč.

Na otázku, či sa snažil brániť tomu, aby hráči neboli priebežne informovaní o výsledku zápasu Slovinsko – Škótsko, reagoval takto: „To sa nedá.“ Zaujalo ho, akým spôsobom reagovali diváci na trnavskom štadióne, keď sa menilo skóre v Ľubľane.

"Z tribún bolo jasne cítiť, že zápas v Slovinsku sa otočil. Mužstvo sme pripravili na duel s Maltou, hráči sú profesionáli, a urobili to, čo mali. Nie je však jednoduché po takom ťažkom zápase, aký sme odohrali vo štvrtok večer v Škótsku, nastaviť hráčov. To sa však podarilo. Víťazstvo nad Maltou sme dosiahli po dobrom výkone. Splnili sme cieľ, ktorým bolo druhé miesto, ale… V minulej kvalifikácii sme išli z druhého miesta priamo na MS do Francúzska, teraz ani do baráže, čo je trocha smola. Vo futbale je všetko možné, ale my to už nevieme ovplyvniť.“

Kozák bude, prirodzene, sledovať zostávajúce zápasy, po ktorých padne definitíva o účasti alebo neúčasti Slovenska v baráži. „Povedzme si úprimne, to sa nedá nesledovať. Neviem, či to budem pozerať v televízii, alebo len okrajovo a nájdem si to inde. Asi budem veľmi nervózny,“ uzavrel rodák z Matejoviec nad Hornádom.